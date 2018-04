Тони Надал: Рафа ще вдигне 11-ата в "Ролан Гарос"

Бившият дългогодишен треньор на Рафаел Надал и негов чичо - Тони Надал - прогнозира нов триумф за племенника си на тазгодишния "Ролан Гарос".

"Когато спечели първата си титла от Големия шлем, първия си "Ролан Гарос", помислих за Бьорн Борг, който според мен беше най-добрият играч на всички времена. Това беше преди Рафаел, сега не знам (смее се).

