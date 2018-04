Шампионска Лига Става страшно! Плашат със смърт рефера от Реал - Юве, полицията се намесва 15 април 2018 | 10:26 - Обновена 0 0 0 0 5



Има информации, че и хора са намерили дома на двойката и са стояли пред него, същи сипейки ругатни.

"He must be a beast. He can't be human. He should be in the stands eating crisps, drinking Coca Cola."



Gianluigi Buffon slams referee Michael Oliver in his passionate post-match interview with @DesKellyBTS after his red card against Real Madrid.



Absolute pic.twitter.com/hC9Il8fXj1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 12, 2018

Властите вече са деактивирали SIM картата на мобилния телефон, но Люси Оливър продължава да бъде нападана в социалните мрежи. Полицията в Англия започна разследване за отправени обиди - включително и смъртни - по адрес на станалия особено популярен тази седмица рефер Майкъл Оливър, който ръководи реванша между Реал Мадрид Ювентус в Шампионската лига. Обект на вербалните атаки е и неговата съпруга Люси, информира BBC. След дискусионното решение на арбитъра да отсъди дузпа за “белите” в социалните мрежи се появи телефонният номер на жената. След това тя е получила заплашителни съобщения с нецензурни текстове, заплашвайки както нея, така и Майкъл Оливър.Има информации, че и хора са намерили дома на двойката и са стояли пред него, същи сипейки ругатни.Властите вече са деактивирали SIM картата на мобилния телефон, но Люси Оливър продължава да бъде нападана в социалните мрежи. 1/4 кръг, сряда 11 април Шампионска Лига Реал Мадрид 1:3 краен резулат Ювентус титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Сантиаго Бернабеу

Съдия: Michael Oliver 1 12 5 2 3 8 22 23 17 20 7 1 23 3 26 4 12 6 14 5 11 17 Зинедин Зидан Масимилиано Алегри 4-4-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Джанлуиджи Буфон Даниел Карвахал 2 2 Матия Де Шилио Рафаел Варан 5 4 Меди Бенатия Хесус Вайехо 3 3 Джорджо Киелини Марсело 12 12 Алекс Сандро Лука Модрич 10 6 Сами Кедира Каземиро 14 5 Миралем Пянич Тони Кроос 8 14 Блес Матюиди Иско 22 11 Дъглас Коща Гарет Бейл 11 9 Гонсало Игуаин Кристиано Роналдо 7 17 Марио Манджукич Резерви Лукас Васкес 17 23 Войчех Шчесни Марко Асенсио 20 26 Стефан Лихтщайнер Матео Ковачич 23 Кристиано Роналдо дузпа 90' Меди Бенатия жълт картон Кристиано Роналдо жълт картон Джанлуиджи Буфон червен картон Гонсало Игуаин излиза Войчех Шчесни влиза Марсело жълт картон 81' Лука Модрич излиза 75' Матео Ковачич влиза 73' Дъглас Коща жълт картон 67' Алекс Сандро жълт картон 61' Блес Матюиди гол Гарет Бейл излиза 46' Марко Асенсио влиза Каземиро излиза Лукас Васкес влиза 37' Марио Манджукич гол 36' Стефан Лихтщайнер жълт картон 29' Марио Манджукич жълт картон Даниел Карвахал жълт картон 22' 17' Миралем Пянич жълт картон Матия Де Шилио излиза Стефан Лихтщайнер влиза 2' Марио Манджукич гол 1 Голове 3 7 Ъглови удари 3 34 Центрирания 19 2 Засади 2 7 Точни удари 6 3 Тъчове 5 9 Неточни удари 2 3 Удари от вратата 10 61 Притежание на топката % 39 3 Жълти картони 6 3 Блокирани удари 1 3 Смени 2 0 Контра атаки 1 9 Извършени фалове 19 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Тотнъм 6 5 1 0 15:4 (11) 16 2 Реал Мадрид 6 4 1 1 17:7 (10) 13 3 Борусия (Дортмунд) 6 0 2 4 7:13 (-6) 2 4 АПОЕЛ Никозия 6 0 2 4 2:17 (-15) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 2' 0:1 Марио Манджукич 37' 0:2 Марио Манджукич 61' 0:3 Блес Матюиди 1:3 Кристиано Роналдо 90' 90' Джанлуиджи Буфон

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

