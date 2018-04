Обявиха програмата за International Champions Cup

Стана ясна програмата за елитния летен турнир "Интернешънъл Чемпиънс Къп", който по традиция противопоставя най-големите отбори от Топ първенствата в Европа - Англия, Италия, Германия, Испания и Франция.Ето я и пълната програма на турнира, който стартира на 20-ти юли.Юли 20 Борусия (Дортмунд) (Soldier Field)Юли 22 Ливърпул - Борусия (Дортмунд) (Bank of America Stadium)Юли 25Манчестър Сити - Ливъпрул (MetLife Stadium) Манчестър Юнайтед (Rose Bowl) Тотнъм (Qualcomm Stadium)Борусия Дортмунд - Бенфика (Heinz Field) Ювентус - Байерн Мюнхен (Lincoln Financial Field)Юли 28Манчестър Юнайтед - Ливърпул (Michigan Stadium)Байерн Мюнхен - Манчестър Сити (Hard Rock Stadium) Барселона - Тотнъм (Rose Bowl)Бенфика - Ювентус (Red Bull Arena)Юли 31Манчестър Юнайтед - Реал Мадрид (Hard Rock Stadium)Тотнъм - Милан (US Bank Stadium)Барселона - Рома (AT&T Stadium)Август 1МЛС звезди - Ювентус (Mercedes-Benz Stadium)Август 4Милан - Барселона (Levi’s Stadium)Реал Мадрид - Ювентус (FedEx Field)Август 7Реал Мадрид - Рома (MetLife Stadium)Юли 20 Севиля - Бенфика (Letzigrund Stadion)Юли 21Байерн Мюнхен - Пари Сен Жермен (Worthersee Stadion)Юли 26 Арсенал (Singapore National Stadium)Юли 28Арсенал - Пари Сен Жермен (Singapore National Stadium) Челси - Севиля (National Stadium)Юли 30Пари Сен Жермен - Атлетико Мадрид (Singapore National Stadium)Август 1Челси - Интер (Ullevi Stadium)Август 4Арсенал - Челси (Friends Arena)Август 7Интер - Севиля (Via del Mare)Август 12Атлетико Мадрид - Интер (Wanda Metropolitano)