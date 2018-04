Четвърта поредна загуба за Карлос Кондит

Бившият междинен шампион на UFC в полусредна категория Карлос Кондит – Бандита от Албакърки записа четвърта поредна загуба. Той беше събмитнат във втория рунд от Алекс Оливейра – Каубоя (Браз) на галавечерта в Глендейл, Аризона.

While that was a much improved performance from Carlos Condit from his last outing, I think it's time to call it a day. That's now 4 straight losses, 2-6 in his last 8. NBK should hang em up IMO. #UFCGlendale