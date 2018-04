Бойни спортове Дъстин Порие отказа Джъстин Гейтчи в епичен сблъсък (видео) 15 април 2018 | 05:41 - Обновена 0 0 0 0 3 Дъстин Порие отказа Джъстин Гейтчи в четвъртия рунд на тяхната битка, която се превърна в един от най-атрактивните мачове за 2018-а в UFC. Сблъсъкът се проведе на голямата галавечер в Глендейл, Аризона (САЩ). Американците сбъднаха очакванията на фенове и специалисти. Те се захапаха още от първата секунда. Гейтчи започна да стоварва брутални кикове върху водещия десен крак на своя съперник. Порие отвръщаше с експлозивни боксови комбинации в главата. След първите два рунда лицето на Гейтчи беше окървавено. Порие започна леко да накуцва и се принуждаваше често да сменя своя гард. DUSTIN POIRIER!!! FIGHT OF THE YEAR CANDIDATE. SWEET JESUS THAT WAS INCREDIBLE!!! #UFCGlendale — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 15, 2018 Третият рунд беше ключов. Гейтчи успя да разклати своя съперник, а ударите на Порие умекнаха. В този момент бившият шампион на Световните бойни серии бръкна за втори път в окото на своя противник. Това накара реферът Хърб Дийн да му даде официално предупреждение. Порие имаше време да възстанови и излезе много нахъсан за предпоследния рунд. След изключително кроше в брадата Гейтчи беше разклатен, а малко по-късно реферът Хърб Дийн спря двубоя, след като той спря да отвръща на ударите. So .... what do you guys think? #UFCGlendale pic.twitter.com/MNaxRTVevn — UFC (@ufc) April 15, 2018



