Бойни спортове Арян Булар излиза с чалма на UFC on Fox 29 този уикенд 14 април 2018 | 17:51 - Обновена



Булар се надяваше да носи тюрбана и в последния си бой на UFC 215, но заяви, че желанието му е отхвърлено заради правилата за облекло. От UFC обаче са преосмислили решението си, особено поради факта, че галавечерта в събота се пада на същия ден като Вайсаки, свещен ден в сикхизма.



Канадецът от индийски произход се надява да вдъхнови ново поколение индийски бойци като промени разбиранията, излизайки на октагона срещу Адам Виечорек.



"За мен е важно да използвам моята платформа и моята кариера в смесените бойки изкуства, за да надхвърлим спорта. Искам да запаля светлина и да счупя бариерите за моето общество и да вдъхновя индийците по света. Всяка култура има своята спортна икона. Надявам се, че мога да бъда тази икона за южноазиатската общност", заяви Булар, който бе част от отбора по борба на Канада на Олимпиадата през 2012.



31-годишният индиец изповядва Сикхизъм и той от доста време се опитва да си изкара разрешение, но до момента от UFC му отказваха. Вижте какво сподели той за хората, които се страхуват от чалмите:



"Всяка битка е от значение и всяка битка е важна. Аз си имам свои приоритети, докато от UFC трябва да се грижат за 500 бойци. Искам да образовам хората за тези чалми и най-вече хората в САЩ. Не се страхувайте от него, приемете го. Ние сме хора и всички сме свързани. С чалмата ти приемаш своята същност и когато ходя на срещи с деца и фенове, точно това им казвам - да приемат своята същност. Факт е, че аз съм различен, ям различна храна, говоря различен език, но това е ОК. Вълнувам се, защото това не е правено досега и мисля, че всеки спорт има нужда от нашите фенове в Индия. В Индия всичко е въпрос на смирение - никой няма да те приеме на сериозно, ако излизаш и хвърляш предмети по автобуси. Всичко при нас е уважение и достойнство. Това е азиатският подход и така съм отгледан."



Непобеденият ММА боец е добър приятел с шампиона в WWE Джиндър Махал, който е друг канадско-индийски боец, който носи тюрбан преди своите мачове. A post shared by Arjan Singh Bhullar (@theonearjansinghbhullar) on Apr 13, 2018 at 9:31pm PDT "Щастлив съм, че Арян привлече внимание и че UFC разбира важността и значението за него лично", сподели Махал.



UFC все още не е провеждал събитие в Южна Азия, но Булар се надява да "свърже изтока и запада".



"Опитваме да открием нов пазар в Индия. Щастлив съм, че да бъда този мост. Всеки голям спорт иска тази фен база от над един милиард души."



