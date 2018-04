Шампионска Лига Алегри не одобрява поведението на Буфон 14 април 2018 | 14:33 - Обновена 0 0 0 0 3



“Отправям предизвикателство към играчите да не реагират по този начин - заяви треньорът на италианския клуб. - Нека футболистите да не губят присъствие на духа. Трябва да си спокоен, но пък и трябва да разберем Джиджи. Не е честно, седейки си вкъщи, да не взимаме под внимание под какво напрежение беше Буфон. Винаги е лесно да съдиш отстрани. Но да не забравяме, че от 20 години насам той е пример за поведение както на терена, така и извън него”.

Gigi Buffon was very close to chinning Michael Oliver tonight.... #RMJuve pic.twitter.com/RDbadquEX8 — Greg or Allan (@mrgregorallan) April 11, 2018

Сега Юве вече насочва вниманието си към двубоя със Няколко дни след драмата срещу Реал Мадрид в Шампионската лига и премислил многократно случилото се в края на мача, наставникът на Ювентус Масимилиано Алегри коментира поведението на Джанлуиджи Буфон . Тогава вратарят - ядосан от отсъдената дузпа - налетя на арбитъра Майкъл Оливър и получи червен картон. Треньорът отчита, че опитният страж не е трябвало да се държи така.“Отправям предизвикателство към играчите да не реагират по този начин - заяви треньорът на италианския клуб. - Нека футболистите да не губят присъствие на духа. Трябва да си спокоен, но пък и трябва да разберем Джиджи. Не е честно, седейки си вкъщи, да не взимаме под внимание под какво напрежение беше Буфон. Винаги е лесно да съдиш отстрани. Но да не забравяме, че от 20 години насам той е пример за поведение както на терена, така и извън него”.Сега Юве вече насочва вниманието си към двубоя със Сампдория в Серия “А”, който е в неделя от 19:00 часа. “ Наполи диша във врата ни и сме длъжни да продължим напред, като намерим нужната психологическа сила за това. Имаме си цел, която няма смисъл да повтаряме всеки път - седма поредна титла. Изобщо не трябва да бъркаме. Минаха вече три дни от мача с Реал и всеки се изказа за него. Но няма как да променим каквото и да е”, завърши Алегри. 1/4 кръг, сряда 11 април Шампионска Лига Реал Мадрид 1:3 краен резулат Ювентус титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Сантиаго Бернабеу

Съдия: Michael Oliver 1 12 5 2 3 8 22 23 17 20 7 1 23 3 26 4 12 6 14 5 11 17 Зинедин Зидан Масимилиано Алегри 4-4-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Джанлуиджи Буфон Даниел Карвахал 2 2 Матия Де Шилио Рафаел Варан 5 4 Меди Бенатия Хесус Вайехо 3 3 Джорджо Киелини Марсело 12 12 Алекс Сандро Лука Модрич 10 6 Сами Кедира Каземиро 14 5 Миралем Пянич Тони Кроос 8 14 Блес Матюиди Иско 22 11 Дъглас Коща Гарет Бейл 11 9 Гонсало Игуаин Кристиано Роналдо 7 17 Марио Манджукич Резерви Лукас Васкес 17 23 Войчех Шчесни Марко Асенсио 20 26 Стефан Лихтщайнер Матео Ковачич 23 Кристиано Роналдо дузпа 90' Меди Бенатия жълт картон Кристиано Роналдо жълт картон Джанлуиджи Буфон червен картон Гонсало Игуаин излиза Войчех Шчесни влиза Марсело жълт картон 81' Лука Модрич излиза 75' Матео Ковачич влиза 73' Дъглас Коща жълт картон 67' Алекс Сандро жълт картон 61' Блес Матюиди гол Гарет Бейл излиза 46' Марко Асенсио влиза Каземиро излиза Лукас Васкес влиза 37' Марио Манджукич гол 36' Стефан Лихтщайнер жълт картон 29' Марио Манджукич жълт картон Даниел Карвахал жълт картон 22' 17' Миралем Пянич жълт картон Матия Де Шилио излиза Стефан Лихтщайнер влиза 2' Марио Манджукич гол 1 Голове 3 7 Ъглови удари 3 34 Центрирания 19 2 Засади 2 7 Точни удари 6 3 Тъчове 5 9 Неточни удари 2 3 Удари от вратата 10 61 Притежание на топката % 39 3 Жълти картони 6 3 Блокирани удари 1 3 Смени 2 0 Контра атаки 1 9 Извършени фалове 19 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 6 4 2 0 9:1 (8) 14 2 Ювентус 6 3 2 1 7:5 (2) 11 3 Спортинг (Лисабон) 6 2 1 3 8:9 (-1) 7 4 Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 (-9) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 2' 0:1 Марио Манджукич 37' 0:2 Марио Манджукич 61' 0:3 Блес Матюиди 1:3 Кристиано Роналдо 90' 90' Джанлуиджи Буфон

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

