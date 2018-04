Желязко Апостолов: Тръгнахме на Евро 2018 да се борим за медали, но не се получи

Волейболистите на България отпаднаха от финалната четворка на Европейското първенство за юноши под 18 години в Чехия и Словакия. Нашите заемаха второ място в група I в Злин, но след победа на домакините от Чехия над лидера Германия в последния двубой, отборът ни бе изместен и продължава във втората осмица, като ще се бори за пето място в крайното класиране. Следващият съперник на нашите момчета е Франция, а двубоят е на 14 април от 13:30 ч.

Ето коментара на капитана на националите Желязко Апостолов за BGvolleyball.com след груповата фаза и преди днешния двубой с Франция.

"Тръгнахме на Европейското първенство да се борим за медали, но за съжаление не се получи. Това е огромно разочарование за нас , защото очаквахме много повече. В първия мач от груповата фаза не успяхме срещу Германия, съперникът ни изненада и не ни позволи да противодействаме. Направихме две победи над Гърция и Чехия с по 3:2 гейма, които трябваше да бъдат по-категорични за да имаме шансове. Последва злополучният мач с Беларус... Бяхме се настроили за победа, но не успяхме да го покажем. Не успяхме да се нагодим към играта на противника и изгубихме. Последния ни шанс бе Турция и направихме каквото трябва. Залогът бе или девето място или продължаване на полуфинали. Събрахме се и се представихме както се очаква, записахме категорична победа над турците. С това показахме, че можем, че имаме сили и потенциал да вървим напред".

"Очаквахме с надежда последният ма между Германия и Чехия, който определи развоя за нас. Германците пуснаха на домакините и това не беше мач феърплей. Изпитахме огромно разочарование след крайния резултат. Беше очевидно, че германците са с втория състав и не играят. Когато те спечелиха гейм това ни обнадежди, че все пак може и да се обърнат нещата, но след това видяхме, че чехите отново печелят и разбрахме, че това е краят на нашите мечти за финали.

Въпреки всичко продължаваме напред и ще се доказваме до последно. Предстои ни борба във втората осмица, преследваме пето място. Трябва да успеем да влезем в шестицата на Евроволей. Излизаме срещу Франция, мотивирани и с огромно желание за победа. Искаме да завършим по най-добрия начин Европейското и да се доближим максимално до финалната четворка".

