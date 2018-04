НБА Йокич е основен приоритет на Денвър 14 април 2018 | 11:49 0 0 0 0 5



Нъгетс бяха в борбата за плейофите до самия край на редовния сезон, но отстъпиха на Минесота в директния сблъсък за осмото място на Запад. Желанието на клубните шефове е Йокич да получи нов договор възможно най-скоро, като за това призна Тим Конъли, който е президент по басектболните операции на отбора от Колорадо.

Nikola Jokic during the Nuggets' 6-game season-saving winning streak:



23.7 PPG

13.3 RPG

8.2 APG

1.7 SPG

1.5 BPG

51/35/87 shooting pic.twitter.com/N4csQuUOVb — StatMuse (@statmuse) April 10, 2018

Сегашният контракт на Йокич изтича в края на юни, но в него има залегнала опция за удължаването му с още един сезон. Тя обаче може да бъде активирана единствено от Нъгетс, а не от самия играч. Вероятно двете страни ще стигнат до решение тази клауза да не влиза в действие, а да преговарят за нов и съответно по-изгоден договор, който да даде на Йокич далеч по-висока заплата.



В трите си сезона до момента той получаваше съответно по $1.3 милиона, $1.36 милиона и $1.47 милиона. Активиране на клаузата ще му донесе $1.6 милиона през сезон 2018/2019, но различни информации сочат, че той може да получи дори максимален контракт.

I could see Nikola Jokic being the first center to have a 50/40/90 season at some point in his career. He is at 50/39/85 right now. pic.twitter.com/XGgMgQ40df — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 9, 2018

Бъдещето на Никола Йокич е на челно място в списъка със задачи за ръководството на Денвър. Младият сръбски център се превърна в основен играч за Денвър, а през последния сезон се утвърди като един от най-добрите високи състезатели в НБА въобще.

