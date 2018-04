Джон Иснър вече заби над 10 000 аса

мериканецът Джон Иснър влезе в много елитния клуб на тенисисти с повече от 10 хиляди аса в своята кариера. Със своя ас №19 в четвъртфинала в Хюстън срещу Стив Джонсън Иснър постигна своя ас №10000. До толкова преди него са стигали едва трима тенисисти - Иво Карлович с 12622, Роджър Федерер с 10463 и Горан Иванишевич с 10131.

След въпросния ас по правата за Иснър, играта бе временно прекъсната, за да може съдията на стола Саймън Канаван да прибере на сигурно топката.

"10 хиляди аса са невероятно постижение", заяви Иснър, който загуби мача, въпреки че направи общо 28 аса. "Неприятно е да го направиш при загуба, но понякога се случва така."

С ръстта си от 208 сантиметра Иснър винаги е бил истинска машина от начален удар. В шест години той водеше по показателя брой асове (2010-13, 2016-17) като в пет сезона има над 1000 аса - 2010, 2012, 2015, 2016, 2017.

