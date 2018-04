Волейбол Стоян Гунчев: Сервисът беше главното ни оръжие 14 април 2018 | 10:52 - Обновена 0 0 0 0 0

Belarus, Bulgaria and Slovenia record wins in the first day of #EuroVolleyU17W in Pool I

Know more here >> https://t.co/G3QzrBZnks pic.twitter.com/JxctxI21kx — EuroVolley (@CEVEuroVolley) April 13, 2018

Треньорът на тима Стоян Гунчев изрази огромното си задоволство от успеха над именита школа като руската.

#Belarus, @BVF_Volleyball and @SloVolley started well in the first day of #EuroVolleyU17W in their Pool I. pic.twitter.com/B8s9B66UIW — EuroVolley (@CEVEuroVolley) April 13, 2018

"Много съм доволен от победата. Устискахме и показахме характер. Дори смея да твърдя, че ако във втория гейм не бяхме направили поредица от грешки и най-вече в посрещане, можеше да затворим мача с по-категоричен резултат. След като изтървахме този гейм, играта се изравни и не се знаеше кой ще победи. Издържахме и в петия гейм и то с малко грешки. Като цяло сервисът ни беше главното оръжие. Имахме много силен и агресивен начален удар и ги затруднихме много", заяви Гунчев.



Нападателката на България Александра Георгиева стана реализатор №1 в мача с 32 точки.





България започна с победа над Русия с 3:2 гейма в първия си мач от група I от Европейското първенство за девойки под 17 години в София.Треньорът на тима Стоян Гунчев изрази огромното си задоволство от успеха над именита школа като руската."Много съм доволен от победата. Устискахме и показахме характер. Дори смея да твърдя, че ако във втория гейм не бяхме направили поредица от грешки и най-вече в посрещане, можеше да затворим мача с по-категоричен резултат. След като изтървахме този гейм, играта се изравни и не се знаеше кой ще победи. Издържахме и в петия гейм и то с малко грешки. Като цяло сервисът ни беше главното оръжие. Имахме много силен и агресивен начален удар и ги затруднихме много", заяви Гунчев.Нападателката на България Александра Георгиева стана реализатор №1 в мача с 32 точки.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 253

1