Джарел Милър: Ще нокаутирам Джошуа и Уайлдър

Непобеденият американски боксьор в тежка категория Джарел Милър се закани на шампионите Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър. Той каза, че изобщо не е впечатлен от техните умения.

„В момента съм трети в три от ранглистите, така че искам да се бия с шампиони. Няма значение дали това ще е Джошуа или Уайлдър. Чух за възможност да се бия с Антъни. Ще се радвам да се изправя срещу него, след като се справя с Жоан Дюопа. Уайлдър и Джошуа още не са се били с мен. Ще ги нокаутирам.“

Jarrell Miller Challenges Anthony Joshua To Come & Fight In United States https://t.co/BrOjBtLtHE #JarrellMiller #AJBXNG #AnthonyJoshua