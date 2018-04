Гейтчи и Порие се готвят за поредната война

Двама от най-атрактивните бойци в UFC Джъстин Гейтчи и Дъстин Порие отново ще изправят феновете на крака на голямата галавечер в Глендейл, Аризона (САЩ). Те ще се бият в основния мач на шоуто. 5-рундовата битка в лека категория се очаква да затъмни представянето на Хабиб Нурмагомедов срещу Ал Якинта през миналата седмица. Руснакът беше подложен на критика от специалистите заради факта, че не успя да откаже своя противник.

UFC on FOX 29 Glendale all the fighters on the main card made weight including the main event #Poirier vs. #Gaethje. After #ufc223 this is a miracle. Can't Wait.#DustinPoirier #JustinGaethje #UFConFOX29Glendale #MMAGuide #UFC #MMA