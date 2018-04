Баскетбол Титла в Юрокъп върна Дарюшафака в Евролигата 14 април 2018 | 09:25 0 0 0 0 0



Турците надделяха при гостуването си в Русия на 10 април с 81:78, а сега триумфираха и пред собствена публика с 67:59, за да спечелят първия европейски трофей в 67-годишната си история. Двете загуби във финалите са единствените поражения за руснаците в Юрокъп, след като преди заключителните два мача за сезона, те бяха постигнали феноменалните 20 поредни победи.

The moment a dream became reality for @dackabasket! pic.twitter.com/lJwOKDeptE — EuroCup (@EuroCup) April 13, 2018

Скоти Уилбекин изигра фантастичен мач и вкара 28 точки (5/8 от тройката) за победителите, с което надгради силното си представяне от първия двубой, в който бе вкарал с 4 точки по-малко при стрелба 5/13 от далечна дистанция. Напълно логично той бе избран за “Най-полезен играч” на финалите.

We would like you all to join us in congratulating @lokobasket on an outstanding season.



20 straight wins is an amazing achievement and deserves a lot of recognition and respect. pic.twitter.com/YP8Kb25bLN — EuroCup (@EuroCup) April 13, 2018

Турският Дарюшафака (Истанбул) ще се завърне в Евролигата след прекъсване от две години. Воденият от Дейвид Блат отбор спечели втория по сила клубен турнир на континента - Юрокъп, а това стана факт след две победи във финалите срещу руския Локомотив Кубан (Краснодар).

