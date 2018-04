Шампионки поиграха с деца на откриването на нова спортна площадка

Красива нова спортна площадка бе открита днес в начално училище Христо Ботев в град Пловдив, а състезателки на Марица (Пловдив) изпробваха волейболното игрище заедно с ентусиазираните ученици.

Лентата на красивото съоръжение бе отрязана от директора на училището Иван Пенев, кмета на града Иван Тотев и заместник-кмета Георги Титюков, като на церемонията присъстваха още много представители на местната власт, както и легендарната волейболистка на Марица Анка Узунова заедно с три от настоящите шампионки на България – Радосвета Тенева, Жана Тодорова и Симона Димитрова.

#Maritza champs play #volleyball with happy kids at the unveiling of a new sports facility at Plovdiv school [photo gallery]: https://t.co/iPJf7JGG7b pic.twitter.com/mr9UXerJkr