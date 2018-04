Лека атлетика Макуала: Обичам спринта, защото… 13 април 2018 | 15:18 0 0 0 0 0



“Започнах със спринт на 100, 200 и 400 м в училище, когато бях на 10. Бях свикнал да завършвам сред първите трима, но никога не бях най-бързото дете. В ранните ми дни играех повече футбол, отколкото атлетика. Бях №7 на футболния терен за училищния отбор.



През времето промених важността от футболист към спринтьор. Исках да се отличавам в индивидуален спорт, отколкото в отборен. През 2006 г. реших да се фокусирам върху атлетиката. Бягах на националния шампионат, след което бях включен в отбора на Ботсвана на 4 по 400 м за Световното първенство в Осака през 2007 г. Това беше първият път, когато осъзнах, че имам талант за бягане.



#Makwala delivers on the big stage in emphatic and masterful fashion as he wins his 1st Major title at the #CommonwealthGames in the men's 400m! #Botswana claim 1st and 2nd as #Thebe comes behind him!! #PULA!!! pic.twitter.com/3SPPv5sSRS — #MBKArt (@mbako_mbk) April 10, 2018 Моят идол в бягането беше американската спринтьорка Саня Ричардс-Рос (олимпийска шампионка на 400 м от 2012 г.). Обичах начина, по който тя бяга и не исках да си избирам мъж да бъде моят герой, тъй като знаех, че един ден ще се състезавам срещу тях.



Хората ме питаха дали предпочитам 200 или 400 м. 400 м беше моята дисциплина, откакто бях млад. Дисицплината, за която тренирам толкова здраво и до момента. Бягам 200 м основно за скорост и винаги съм се наслаждавал на предизвикателството 400 м. Това е толкова тежка дисциплина.



After the injustice he suffered in the World Champs' in London last summer, can there be anyone who is not pleased to see Isaac Makwala win gold in the Commonwealth Mens 400m! Lovely story of an athlete fighting through to win! Great! @BWGovernment #Makwala pic.twitter.com/N1iZ4FeeGI — Dan Redford (@danredford70) April 10, 2018 Обичам спринта и преследването на рекорди. Един ден бих искал да подобря световния рекорд. Това е голяма мотивация.



Израснах в малко село с един брат и пет сестри, невероятно е колко далеч ме отведе атлетиката. Преобърна живота ми по толкова много начини и ми даде комфортен начин на живот. Обичам чувството да бъда здрав, да се състезавам и да превъзхождам в спорта. Тогава съм най-щастлив”, сподели Макуала пред сайта на световната атлетическа централа.

