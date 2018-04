Бойни спортове Антъни Джошуа: За $50 милиона подписвам договор с Уайлдър още утре 13 април 2018 | 14:27 - Обновена 0 0 0 0 5



“Ако щабът на Уайлдър наистина смята, че постъпленията от този мач ще достигнат 100 млн. долара и са съгласни да разделим хонорара в съотношение 60:40, то тогава аз съм съгласен на 50:50. Предложете ми 50 млн. долара и аз ще подпиша договор за бой с Дионтей още утре”, заяви Антъни Джошуа пред “Скай Спортс”.

Been #Blessed

By the #Best #BombZquad pic.twitter.com/bhyJI0Cy5F — Deontay Wilder (@BronzeBomber) April 10, 2018

“Те не правят такива предложения, но в същото време говорят за това. Предложихме им доходоносна сделка и просто чакаме да чуем дали той е сериозен или не.



"Те обичат да пишат в социални медии, вместо да ни изпратят имейл и да го направят по професионален начин”, добави Джошуа.

Euro Star pic.twitter.com/Tuf3wUF5uq — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) April 7, 2018

В отговор ко-мениджърът на Уайлдър, Шели Финкел, обяви, че офертата на Джошуа е била за 12,5 долара.



“Той наистина ли смята, че Дионтей заслужава само 12,5% от общата сума?. Ако Джошуа наистина иска тази битка, той не трябва да подценява Уайлдър и да не надценява себе си”, заяви Финкел.

