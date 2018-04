Бойни спортове Фюри: Антъни Джошуа е лесен съперник за мен, ще го нокаутирам (видео) 13 април 2018 | 13:09 - Обновена 0 0 0 0 4



"Аз съм по-подготвен от всякога. Тайминг, рефлекси - всичко при мен е на по-добро ниво от преди. Не ви подвеждам.

HE’S BACK!!!



Delighted to announce @tyson_fury has signed a promotional deal with us.



June 9th at the @ManchesterArena is the first step back to reclaiming what is rightfully his.



Get ready because #HesBack



Tickets on sale TODAY via https://t.co/5V6hG6jam8 pic.twitter.com/8p3B83IXYM — Frank Warren (@frankwarren_tv) April 12, 2018

"Всичко все още е там. Аз съм на 29 години, в разцвета на силите съм и съм по-силен и по-бърз, притежавам по-голяма мускулна маса, откогато и да било. Освен това се чувствам и по-уверен”, заяви той.



В същото време Антъни Джошуа заяви, че мачът между него и Дионтей Уайлдър трябва да се случи.



“Този мач трябва да се състои. В историята на тежката дивизия не е имало много битки, които са пропаднали, когато говорим за шампионско ниво”, заяви той пред “Скай Спортс”.

Tyson Fury: I Enjoyed Being Fat - Now I've Got Work To Do https://t.co/wEWsgadfAG pic.twitter.com/YsnKxEDw0z — BoxingScene.com (@boxingscene) April 13, 2018

"От гледна точка на историята мисля, че тази битка трябва да стане факт, защото не би било добре за тази епоха на бокса, ако тя не се случи.



Фюри пък е на мнение, че Джошуа не е опасен съперник за него.



