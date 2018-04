Бойни спортове Антъни Джошуа счупи рекорд на Гинес (видео + снимки) 13 април 2018 | 12:47 - Обновена 0 0 0 1 8 WBA, WBO, IBF и IBO Антъни Джошуа (21-0, 20KO), който се готви за следващия си двубой, за който още не са известни нито датата, нито съперника, нито мястото на провеждане,добави още едно постижение към своя дълъг списък със световни титли.



AJ помогна на спортната напитка Lucozade Sport Fitwater и над 500 нейни членове да проведат открита тренировка и да бъдат вписани в Рекордите на Гинес за „най-масов боксов урок“ .



Новата функционална електролитна вода на Lucozade Sport, Fitwater, си партнира с Boxercise и постави 541 участници от цяла Великобритания в тясно пространство в стремежа си да накара хората да станат по-активни, част от желанието на Lucozade Sport да привлече в редиците си повече от 1,000,000 членове до 2020 година.



Съвместно с Fitwater, Антъни Джошуа бе домакин и проведе 30-минутна тренировка в лондонската боксова зала „Йорк Хол“ .



Класът от 541 човека беше трениран от световният шампион в тежка категория. Като лидерът в дивизията демонстрира разнообразни боксови и отбранителни движения, които всеки участник трябваше да направи, за да е сигурно, че световния ще бъде постигнат.

A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Apr 10, 2018 at 10:12am PDT

Антъни Джошуа, който е официален посланик на Lucozade Sport, заяви: “Беше наистина вълнуващо да съм част от поставянето на световен рекорд. Да го направя с над 500 души, които участват в нещо, което е моята страст, е невероятно. Надявам се, че успешният ни световен рекорд ще вдъхнови повече хора да спортуват и да участват в Boxercise.”



Photos: Anthony Joshua Sets a New Guinness World Record https://t.co/gOvNxaiY4o pic.twitter.com/kauG5dx4gN — BoxingScene.com (@boxingscene) April 12, 2018 Световният шампион в тежка категория във версиитекойто се готви за следващия си двубой, за който още не са известни нито датата, нито съперника, нито мястото на провеждане,добави още едно постижение към своя дълъг списък със световни титли.AJ помогна на спортната напитка Lucozade Sport Fitwater и над 500 нейни членове да проведат открита тренировка и да бъдат вписани в Рекордите на Гинес за „най-масов боксов урок“ .Новата функционална електролитна вода на Lucozade Sport, Fitwater, си партнира с Boxercise и постави 541 участници от цяла Великобритания в тясно пространство в стремежа си да накара хората да станат по-активни, част от желанието на Lucozade Sport да привлече в редиците си повече от 1,000,000 членове до 2020 година.Съвместно с Fitwater, Антъни Джошуа бе домакин и проведе 30-минутна тренировка в лондонската боксова зала „Йорк Хол“ .Класът от 541 човека беше трениран от световният шампион в тежка категория. Като лидерът в дивизията демонстрира разнообразни боксови и отбранителни движения, които всеки участник трябваше да направи, за да е сигурно, че световния ще бъде постигнат.Антъни Джошуа, който е официален посланик на Lucozade Sport, заяви: “Беше наистина вълнуващо да съм част от поставянето на световен рекорд. Да го направя с над 500 души, които участват в нещо, което е моята страст, е невероятно. Надявам се, че успешният ни световен рекорд ще вдъхнови повече хора да спортуват и да участват в Boxercise.”

Още по темата

0 0 0 1 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 20767 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1