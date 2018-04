Бойни спортове Заплашиха Антъни Джошуа с отнемане на шампионски пояс 13 април 2018 | 11:43 - Обновена 0 0 0 0 0 Британецът Антъни Джошуа (21-0, 20KO) може да бъде лишен от един от шампионските си пояси и така да се провали в опита си да стане Супершампион (носител на титлите във всички версии) на свръхтежката категория на световния бокс. Предупреждението беше направено от WBA (Световната боксова асоциация) заради демонстрираното нежелание на Джошуа да организира мач срещу Александър Поветкин, който е официален претендент на тази организация. Вместо това в последно време британецът преговаряше за битка срещу Дионтей Уайлдър за титлата във версия WBC (Световен боксов съвет) – единственият, липсващ в колекцията на олимпийския шампион от Лондон 2012.

@@@ На 31 март Антъни Джошуа победи Джоузеф Паркър със съдийско решение и стана притежател на шампионските пояси в WBA Super, WBO, IBF и IBF. Тогава се появиха шансовете на британеца за мач срещу Уайлдър за обединяване на всички титли. Сега обаче WBA принуждава Джошуа да проведе задължителния си двубой срещу Поветкин. От 5 април започна едномесечният срок между двамата боксьори за договаряне на провеждането на мача. Alexander Povetkin: I Want The Joshua Fight Immediately https://t.co/n2XdReEvaN pic.twitter.com/Hh70jYxktz — BoxingScene.com (@boxingscene) April 10, 2018 Ако Антъни Джошуа се бие първо срещу Уайлдър, а не срещу руснака, WBA заплаши да го лиши от шампионския пояс WBA Super, а това означава, че Световната боксова асоциация ще има само един световен шампион в свръхтежката категория и това е Мануел Чар, който в момента притежава обикновената титла на организацията. Роденият в Ливан германски боксьор спечели шампионския пояс на 25 ноември 2017 година с победа над Александър Устинов след съдийско решение. Александър Поветкин е официален претендент във версиите WBA и WBO от миналата година, когато победи Кристиан Хамър в Русия. Последният мач на руснака също беше на 31 март в Кардиф, когато с победата си над Дейвид Прайс запази интерконтиненталните си титли от двете организации. Претендентът за шампионския пояс на Джошуа във версия IBF предстои да се определи в мач на Кубрат Пулев срещу Дилиън Уайт, който беше задължен от централата да се бие срещу Кобрата в последна елиминация преди двубой за титлата. A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Mar 31, 2018 at 4:13pm PDT

