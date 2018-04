Волейбол Стартират битките от Европейското първенство U17 в София 13 април 2018 | 11:34 - Обновена 0 0 0 0 0 От днес, 13 април в София стартира Европейското първенство по волейбол за девойки под 17 години. Тимът на България е в група I, заедно с отборите на Русия, Сърбия, Беларус, Унгария и Словения. Двубоите ще се играят в столичната зала „Христо Ботев“. В другата група II са съставите на Италия, Турция, Холандия, Румъния, Германия и Украйна. Срещите са в помощната зала на „Арена Армеец“. Програма на двете предварителни групи вижте тук. За втора поредна година страната ни приема на шампионата на Стария континент при девойките, след домакинството на Евро 2017 отново в София за по-долната възрастова група. През изминалата година България организира първият в историята еврошампионат за девойки под 16 години. Пред собствена публика в столичната зала „Христо Ботев“ младите ни националки се представиха повече от отлично и спечелиха бронзовите отличия при дебюта си в Европа. Европейската конфедерация ЦЕВ оцени усилията на Българска федерация по волейбол, като страната ни получи много висока оценка за организацията на турнира. Това доведе до затвърждаване на позициите на БФВ на международна сцена при подрастващите и второ поредно домакинство за Евро 2018. #EuroVolleyU17W starting tomorrow in Sofia (BUL)!

The head coaches of all the participating teams shared what their expectations from the Final Round are.

Know more here https://t.co/4SwPKtRQZW pic.twitter.com/7ws85LLET3 — EuroVolley (@CEVEuroVolley) April 12, 2018 През тази година тимът на България отново гледа към върха на Европа и ще защитава постигнатото от предишния сезон. Основната цел пред отбора е присъствие във финалната четворка на Европейското първенство, като треньорът Стоян Гунчев смята, че тимът ни има шансове и сили за това. „Доволен съм от подготовката и от старанието на момичетата. Направихме и няколко контроли с добри съперници като Румъния и Турция. Единственият ни проблем е здравословен, като една от основните ни състезателки все още не е в оптимална форма. Целим се във финалната четворка на първенството. Имаме сили за това и се надявам на достойно представяне“, коментира преди старта на турнира старши-треньорът Стоян Гунчев. В първия си мач волейболистките на България се изправят срещу Русия, а двубоят е от 17:30 ч в зала „Христо Ботев“. Preparations for the start of #EuroVolleyU17W are up and running here in Sofia!



The matches start tomorrow, click here for a comprehensive schedule >> https://t.co/nj9QGfPHpB pic.twitter.com/YA2ifWhdOp — EuroVolley (@CEVEuroVolley) April 12, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 127

1