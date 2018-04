Бойни спортове Тайсън Фюри: Уайлдър е лидерът в тежка категория 13 април 2018 | 08:48 - Обновена 0 0 0 0 1 Непобеденият британски боксьор Тайсън Фюри обяви Дионтей Уайлдър за лидер в тежка категория. Изненадващо шампионът на Световния боксов съвет беше предпочетен в оценката на шоумена в сравнение с Антъни Джошуа, който притежава три от поясите. RETWEET if you want this fight to happen.#FuryWilder pic.twitter.com/yGX9ixketl — Next Big Fight (@TheNextBigFight) January 17, 2016 „В този момент Уайлдър оглавява тежка категория, но той е много уязвим. Лесно е да бъде победен“, каза Фюри пред „Боксингсен“. Очаква се Фюри да се завърне на ринга на 9 юни в Манчестър. Все още не е ясно кой ще бъде неговият съперник. Фаворит е бившият световен шампион Шенън Бригс.

