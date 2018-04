Отложиха за лятото Усик – Гасиев

Голямото дерби в полутежка категория за абсолютната световна титла между Олександър Усик (Укр) и Мурат Гасиев (Рус) беше отложено за лятото. Двубоят е финал на изключителния турнир Световни боксови суперсерии за трофея Мохамед Али. Първоначално срещата беше насрочена за 11 май в Саудитска Арабия. В момента се работи по вариант двубоят да се състои в Русия.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2