Барселона налива 600 милиона евро в “Камп Ноу”

Проектът включва не само обновяване на пространството в чашата на съоръжението, а и в неговите околности и офисите на клуба. The Camp Nou will be getting a facelift in the #EspaiBarça project #FCBLive pic.twitter.com/5ooi4H3qmN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 26, 2015 Футболен клуб Барселона ще вложи 600 милиона евро в реконструкция на стадион “Камп Ноу”. Клубът е постигнал договореност с градския съвет по реконструкцията на арената, а тепърва обаче по въпроса трябва да се произнесе регионалното правителство на Каталуния, както и общинския съвет.“Предложението е балансирано и ще бъде от полза на града и клуба. “Камп Ноу” ще стане по-просторен и приятен за зрителите с много зелени зони за жителите и гостите на града”, коментира президентът на клуба Джосеп Мария Бартомеу.Проектът включва не само обновяване на пространството в чашата на съоръжението, а и в неговите околности и офисите на клуба.

