Авто Мания Ford представя изцяло новия Focus 12 април 2018 | 23:07 0 0 0 0 0 Ford представя изцяло новия Focus – най-иновативния, динамичен и вълнуващ автомобил на Ford досега – 20 години след първия модел, променил правилата на играта Проектиран от нулата, изцяло новият Ford Focus въвежда нова ера в технологиите, комфорта, пространството и удоволствието от шофирането за европейските собственици на компактни автомобили. Новият, фокусиран върху човека, дизайн на разнообразната гама включва първия кросоувър Focus Active и премиум версията Focus Vignale Новите технологии Stop & Go, Разпознаване на пътните знаци за скорост и Придържане в средата на лентата помагат за справяне със задръстванията. Функциите Прогнозно завиване на фаровете и Отчитане на пътните знаци помагат на водачите да виждат по-ясно Първият хедъп дисплей за европейски модел на Ford осигурява по-голяма увереност зад волана. Активният паркинг асистент 2 позволява напълно автоматично паркиране с едно натискане на бутон Стандартните избираеми режими на шофиране, 20% подобрение на торсионната здравина и изолирано независимо задно окачване, предлагащо непрекъснат контрол на амортисьорите – за първи път при Focus – поддържат автомобила начело на класа по отношение на пътното поведение и подобряват комфорта Изцяло новият Focus представя поставка за безжично зареждане, SYNC 3 с 8-инчов сензорен екран и аудиосистема B&O PLAY Усъвършенствани бензинови EcoBoost и дизелови EcoBlue двигатели, съчетани с нова 8-степенна автоматична трансмисия, предлагат с 10% по-добър разход на гориво в цялата гама КЬОЛН, Германия, 10 април 2018 г. – Днес се състоя световната премиера на изцяло новия Ford Focus – най-завършения и технически усъвършенстван Focus досега. След по-тясно сътрудничество с клиентите от когато и да било, изцяло новият Focus е разработен от нулата, за да предостави най-вдъхновяващото, интуитивно и възнаграждаващо управление за водачите и преживяване за пътниците от който и да е компактен семеен автомобил в Европа. Focus представя нова философия на дизайна с фокус върху човека, която съчетава емоционален екстериорен стил и водеща в класа аеродинамика и предлага по-просторен интериор в комбинация с висококачествени материали и майсторска изработка. Най-усъвършенстваната гама от технологии в помощ на водача, предлагана някога на клиентите на Ford, позволява интуитивно, намаляващо стреса и рафинирано усещане зад волана. Модерните технологии включват: Адаптивен круиз контрол, сега подобрен със система Stop & Go, Разпознаване на пътните знаци за скорост и Придържане в средата на пътното платно за безпроблемно справяне със задръстванията

Адаптивните фарове на Ford с новата, базирана на камера функция Прогнозно завиване и Отчитане на пътните знаци, които настройват лъча на фаровете за по-добра видимост, като следят завоите на пътя и, за пръв път в индустрията, пътните знаци

Активният паркинг асистент 2, който вече управлява и предавките, газта и спирачките, позволява напълно автоматизирано маневриране с натискането на един бутон

Първият за Европа хедъп дисплей на Ford помага на водачите да съсредоточат вниманието си върху пътя отпред

Асистент за избягване на препятствия – първата в сегмента технология, която помага на водачите да заобиколят спрял или по-бавно движещ се автомобил, за да избегнат сблъсъци Изцяло новият Focus остава верен на 20-годишното наследство на модела за водещо в класа пътно поведение, допълнително усъвършенствано от първата за Focus технологията за непрекъснат контрол на амортисьорите (CCD) в независимите предно и задно окачване; нови режими на шофиране; изолирана задна подрама за повече рафинираност и патентована от Ford технология на пружините. Гамата двигатели включва оптимизирана версия на многократния световен двигател на годината – 1,0-литровия бензинов EcoBoost и новия 1,5-литров EcoBoost – и двата с функция за деактивиране на един цилиндър при 3-цилиндровите двигатели, въведена за първи път в индустрията от Ford. Новите дизелови 1,5- и 2,0-литрови EcoBlue двигатели осигуряват върхова икономия на гориво, а новата интелигентна 8-степенна автоматична трансмисия адаптира смяната на предавките спрямо стила на шофиране и се контролира от стилен и ергономичен въртящ се селектор. „Нашият изцяло нов Ford Focus е връхната точка на технологиите и пътното поведение в своя сегмент“, каза Джо Бакай, вицепрезидент Продуктово развитие, Ford Европа. „Шансът да конструираш изцяло нов автомобил от нулата не идва често. Ние го грабнахме с две ръце, за да разработим най-добрия компактен семеен автомобил, който може да се купи.“ Представен във версии с 4 и 5 врати, и комби, най-разнообразната гама на Focus досега се предлага в ексклузивни версии, които отговарят на широкия спектър от изисквания на клиентите на компактни автомобили, включително стилните Focus Trend и Titanium, спортния Focus ST-Line, премиум версията Focus Vignale и първия кросоувър Focus Active. Изцяло новият Focus е първият глобален автомобил, базиран на новата C2 платформа на Ford, проектирана да подобри поведението на автомобила при сблъсък, да осигури повече вътрешно пространство за компактните модели на Ford, без това да се отразява негативно на външните им размери, и да подпомага подобрената аеродинамика за по-добър разход на гориво. Най-доброто досега качество на изработката е възможно след инвестиция на стойност 600 милиона евро в завода на Ford в Саарлуис, Германия. Ford са продали почти 7 милиона автомобила Focus в Европа* и над 16 милиона по света от представянето на революционното първо поколение на Focus през 1998 г. „Focus е нашият основен модел в Европа от 2 десетилетия. Водейки по дизайн, технологии и удоволствие от шофирането, той въплъщава всичко, което клиентите ни обичат у Ford“, каза Стивън Армстронг, вицепрезидент и президент за Европа, Близкия Изток и Африка, Ford Motor Company. „Компактните семейни автомобили представляват една пета от продажбите в Европа през миналата година, така че Focus остава все така важен за нашата компания и нашите клиенти. Ето защо вложихме толкова енергия в разработването на изцяло нов модел, който е сред най-добрите автомобили, които някога сме правили.“ Дизайн, фокусиран върху човека Изцяло новият Ford Focus бележи еволюция в дизайна на Ford. Създадена да осигурява преживяване за потребителя при всяко взаимодействие, философията на дизайна с фокус върху човека обединява експресивни форми с функционални характеристики, ориентирани към клиента. „Искахме нашият изцяло нов Focus да бъде продукт, в който клиентите ще се влюбят и ще останат влюбени“, каза Амко Леенартс, директор дизайн, Ford Европа. „Отвътре и отвън нашата нова философия за дизайна създава запомнящи се моменти на взаимодействие, които изграждат и поддържат връзката между човека и машината.“ Focus е съзрял пропорционално, с по-премиум, спортен силует и същевременно предлагащ повече комфорт и простор. Характерният нов силует се постига главно чрез изтегляне на А-колоните по-назад, балансирана пропорция, която им позволява да се насочат към центъра на предните колела, а атлетичните извивки на С-колоните са разположени точно над задните колела. В резултат на това по-издълженият преден капак и обтекаемата предна броня, в комбинация с изразеното редуциране на ръбовете на средната линия, са едновременно мощни и елегантни, подобрявайки първокласния и спортен характер на автомобила. Увеличаването на междуосието с 53 милиметра прави възможно използването на по-големи гуми, позволявайки на колелата да бъдат разположени по-високо в страничния профил и намалява усещането за дължина и визуална маса. По-издължените калници и разположението на купето по-назад придават силна, динамична стойка, създаваща впечатление за компактност. Управлението на въздушния поток около автомобила е изиграло съществена роля в разработката на дизайна на изцяло новия Focus. Изваяният, атлетичен екстериор осигурява водеща в класа аеродинамична ефективност чрез елегантния снижен профил, късите задни надвеси, скосените ъгли и хармонично интегрираните аеродинамични черти. Пластичният метал е формован чрез атлетично скулптуриране при силно налягане. Широките повърхности улавят светлината, за да привличат погледа. Дългата предна броня достига уверено до издутите задни хълбоци, създавайки динамична визуална пъргавина. Предницата на изцяло новия Focus е опростена и хармонична, излъчвайки ясно и самоуверено присъствие. Видимо по-голяма, но все пак лесно разпознаваемата предна решетка на Ford стои уверено между хоризонтално разположените предни фарове, които подобно на задните светлини са позиционирани максимално встрани за подсилване на широчината и стойката. Задните светлини вече се състоят от две части, което позволява по-функционално отваряне на капака на багажника, а LED технологии осигуряват отличителен светлинен подпис денем и нощем. Надписът Focus е изписан гордо с отделни букви със сатенирано покритие между задните светлини, подчертавайки първокласната изработка на задната част на автомобила. Изцяло новият Focus предлага богат избор за индивидуализиране и различни изпълнения за Focus Vignale, ST-Line, Active и Titanium, отразяващи специфичните предпочитания и нужди на клиентите. Разликите включват: Долният преден отвор „от край до край“ на Focus Vignale, проектиран да изглежда артистично като бижу; изчистените орнаменти на Vignale като сатенирани алуминиеви покрития на покривните релси, арматурното табло и вложките на страничните лайстни и отличителната мрежа на предната решетка на Vignale

По-агресивно оформеният заден дифузьор и по-големият функционален спойлер на покрива на Focus ST-Line; по-широки предни отвори, проектирани да увеличават динамиката и да показват двигателните компоненти отзад и дръзките отличителни долни престилки на калниците на ST-Line, насочващи въздуха към въздуховодите

Focus Active със своя висок пътен просвет и защитни черни арки на колелата и облицовки на страничните лайстни; предни и задни защитни кори и вложки на страничните лайстни в контрастен сребрист цвят и собствен дизайн на предницата Гамата от 13 екстериорни цвята включва Orange Glow, Desert Island Blue и ексклузивния за Vignale четирислоен Dark Mulberry. Философията на дизайна с фокус върху човека обхваща и интериора, който предлага по-приканваща и уютна среда с по-силно усещане за качество, постигнато чрез опростени, изчистени линии, изразителни, вдъхващи увереност материали и плавно интегрирани повърхности. Опростеният, непретрупан дизайн осигурява по-успокояваща атмосфера. Предните врати вече преминават плавно зад инструменталния панел за визуално просторен, обгръщащ ефект и усещане за лукс. Горната част на инструменталния панел и вътрешната част на вратите са изработени от меки на допир материали за по-висококачествено усещане. Изискани ювелирни елементи отразяват съвременния дизайн на продукт от по-висок клас с полирано стъкло и покрития сред предлаганите декорации за инструменталния панел от страната на пътника отпред, облицовки на вратите и ребрата на въздуховодите. Както при екстериора, интериорът на версиите на изцяло новия Focus включва уникални елементи на дизайна и материали за отличителен характер, включително наподобяваща дърво облицовка и премиум кожа за Vignale, спортни покрития с карбонов ефект и червени шевове за ST-Line и по-грапави, текстурирани материали и повърхности за Active. „Онези „натоварени“ зони, където различни структури и материали се събират на едно място, ги няма“, каза Леенартс. „Вместо това материалите се избират специално, за да се сливат по-добре и допълват взаимно, подчертавайки по-добрата изработка и качество.“ Технологии, вдъхващи увереност Изцяло новият Focus въвежда по-широка гама усъвършенствани функции от всеки друг автомобил Ford досега, като внася в семейния автомобил технологии, еквивалентни на автономност Ниво 2. Усъвършенстваните технологии Ford Co-Pilot360 подобряват защитата, управлението и паркирането и са проектирани да направят шофирането по-комфортно, по-лесно и по-безопасно. Функциите Адаптивен круиз контрол със система Stop & Go, Разпознаване на пътните знаци за скорост и Придържане в средата на лентата помагат на автомобила да поддържа комфортна дистанция до превозните средства отпред, спомагат за намаляване на стреса по време на дълги пътувания, като поддържат автомобила в средата на лентата и могат да регулират скоростта на автомобила в рамките на законовото ограничение, като следят за знаци за ограничение на скоростта и използват също навигационната система на автомобила. Адаптивният круиз контрол работи при скорост до 200 км/ч. Новата функция Stop & Go позволява на адаптивния круиз контрол да спре автомобила напълно в натоварен трафик, като използва до 50% от цялата спирачна сила и автоматично да потегли, ако продължителността на спирането е по-малка от 3 секунди. При спиране за повече от 3 секунди, водачът може да натисне бутон на волана или леко да натисне педала на газта, за да потегли. Технологията за придържане в лентата следи маркировката на пътя и може да приложи лек, но отчетлив въртящ момент върху кормилната система, за да помогне на водачите да останат в лентата си, когато адаптивният круиз контрол е активиран. Проектирана да подпомага водачите при скорост до 200 км/ч, технологията дава визуални и звукови предупреждения, ако засече липса на движение на волана от страна на водача. „Припомнете си изпита по кормуване и колко усилено е трябвало да се концентрирате, за да сте в безопасност на пътя. Шофирането не е станало по-малко взискателно – просто свикваме с напрежението. Технологиите като Stop & Go и Придържането в средата на лентата намаляват напрежението върху водача, като му позволяват да фокусира вниманието си и да бъде по-малко стресиран и по-уверен зад волана“, каза Хелмут Редер, глобален директор на гамата автомобили от С-сегмента във Ford Европа. Адаптивните фарове на Ford с Прогнозно завиване на светлините и Отчитане на пътните знаци за пръв път регулира лъча на фаровете за максимална видимост преди достигане на завой, обикновено или кръгово кръстовище. Системата използва предната камера, за да следи маркировката на пътя до 65 метра напред, позволявайки на светлината от фаровете да бъде насочена към завоя предварително за по-добра видимост при приближаване, вместо да разчита изцяло на командите на волана. Патентованата от Ford интеграция на възможността за разпознаване на пътните знаци за оптимизиране на лъча на фаровете позволява на снопа светлина да бъде разширен на обикновено или кръгово кръстовище, за да осветява по-добре опасностите, които не са по посока на движението. Светлинните технологии на изцяло новия Focus, включващи системата Адаптивни предни фарове, която регулира ъгъла и интензивността на лъча светлина спрямо средата на шофиране, и функцията Дълги светлини без заслепяване, която премахват случайното заслепяване на други водачи и помага на водача да вижда по-голяма част от пътя нощем, се поддържат от усъвършенствани full-LED предни фарове, които използват иновативна регулируема конфигурация за по-голяма гъвкавост и по-леки, по-малко разсейващи превключвания. Focus е и първият автомобил на Ford в Европа, предлагащ хедъп дисплей, който помага на водачите да следят пътя, като проектира полезна информация в тяхното полезрение. Системата увеличава максимално ефективността с едно от най-големите полезрения на който и да е хедъп дисплей, достъпен в Европа, с обзор от 6 градуса на 2,5 градуса. Освен това системата е сред най-ярките налични, като може да се настрои на 16 степени, достигащи до 10 000 кандела на кв. метър. Специални филтри за прибиращия се поликарбонатен екран го правят първия от този тип, който може да се чете от водачи, носещи поляризирани лещи. В зависимост от спецификациите на автомобила, конфигуруемият избор на проектираната информация включва скорост – единственото съдържание, което винаги присъства, разпознаване на пътните знаци, адаптивен круиз контрол, навигация, индикатор за предавките, развлекателна система и спешни съобщения. Активният паркинг асистент 2 улеснява още повече паркирането, предоставяйки напълно автоматизирани маневри за успоредно или перпендикулярно паркиране само с едно натискане на бутон. Благодарение на технологията за смяна на предавките по електронен път на новата 8-степенна автоматична скоростна кутия на Ford, системата идентифицира подходящи паркоместа и водачът може да контролира движенията на автомобила, като просто избере неутрална предавка и задържи натиснат бутон на централната конзола. След това автомобилът напълно контролира избора на предна или задна предавка, газта и спирачката, както и волана, маневрирайки на места, които са само със 110 см по-дълги от автомобила. Технологията може също да помогне на водача да излезе от успоредно паркомясто, като използва напълно автоматичната функция Асистент за излизане от паркомясто. Усъвършенстваният Асистент за предотвратяване на сблъсъци със засичане на пешеходци и велосипедисти на Ford може да засича хора на или близо до пътя или които може да пресекат траекторията на автомобила. Системата автоматично прилага спирачките, ако засече потенциален сблъсък и водачът не реагира на предупрежденията; вече може да засича и велосипедисти и функционира в тъмното, като използва светлината от фаровете. Допълнителните технологии в помощ на водача на Focus включват: Асистентът за избягване на препятствия работи при скорости в градски условия и по магистралата и използва радар и камера, за да засече по-бавно движещи се и спрели автомобили отпред и помага на водачите да маневрират около даден автомобил, ако предстои сблъсък

работи при скорости в градски условия и по магистралата и използва радар и камера, за да засече по-бавно движещи се и спрели автомобили отпред и помага на водачите да маневрират около даден автомобил, ако предстои сблъсък Система за следене на мъртвата точка с Предупреждение за страничен трафик , която предупреждава водачите, излизащи на заден ход от паркомясто, за автомобили, които може скоро да преминат зад тях, и сега за първи път може да приложи спирачките, за да избегне или смекчи ефекта от евентуален сблъсък, ако водачите не реагират на предупрежденията

с , която предупреждава водачите, излизащи на заден ход от паркомясто, за автомобили, които може скоро да преминат зад тях, и сега за първи път може да приложи спирачките, за да избегне или смекчи ефекта от евентуален сблъсък, ако водачите не реагират на предупрежденията Широъгълна камера за обратно виждане , която предлага почти 180-градусов изглед към задната част на автомобила за по-добра видимост при излизане на заден ход от паркоместа

, която предлага почти 180-градусов изглед към задната част на автомобила за по-добра видимост при излизане на заден ход от паркоместа Предупреждение за грешна посока за първи път достъпно за клиентите в Германия, Австрия и Швейцария, използва камера, монтирана на предното стъкло, и информация от навигационната система на автомобила, за да предостави на водачите звукови и визуални предупреждения, когато преминат през два знака „Влизането забранено“ на отбивка за магистралата

за първи път достъпно за клиентите в Германия, Австрия и Швейцария, използва камера, монтирана на предното стъкло, и информация от навигационната система на автомобила, за да предостави на водачите звукови и визуални предупреждения, когато преминат през два знака „Влизането забранено“ на отбивка за магистралата Технологията Ford MyKey позволява на собствениците да програмират ключ за по-млади водачи, който забранява входящи телефонни повиквания, ограничава максималната скорост, предотвратява деактивирането на функциите за безопасност и в помощ на водача, намалява максималната сила на звука на аудиосистемата и напълно я деактивира, в случай че пътниците не са поставили предпазните си колани Новата технология за Автоматично задействане на спирачките след инцидент спомага за намаляване на силата на потенциален вторичен сблъсък, като автоматично прилага умерено спирачно усилие, когато бъде засечен първичен сблъсък; намаляването на скоростта на автомобила потенциално може да намали нараняванията на пътниците и щетите по автомобила. Ford очаква 5-звезден рейтинг за безопасност за изцяло новия Focus, благодарение на 40% увеличение на издръжливостта на челен сблъсък на изцяло новата платформа C2. Енергичен и отзивчив Изцяло новото усъвършенствано шаси, подпомогнато от модерните технологии за шофиране, осигурява водещо в класа, енергично, завладяващо и възнаграждаващо пътно поведение за клиентите на изцяло новия Focus в комбинация с увеличена рафинираност. Изцяло новият Focus усъвършенства наследството от революционното първо поколение на модела, с нова изолирана подрама за конфигурацията на задното окачване с късо/дълго рамо (SLA), която оптимизира както комфорта, така и реакциите на автомобила към командите на водача. Системата SLA предоставя желания баланс на плавно преодоляване на големи неравности между предницата и задницата за по-комфортно пътуване. Втулките от смесени материали имат различна твърдост, когато са натоварени в различни посоки – отделяйки подрамата от конструкцията на каросерията за по-добра изолация при малки неравности и подобрени нива на шум, вибрации и твърдост. Уникална геометрия на SLA за комби модификациите на Focus репозиционира амортисьорите, помагайки на автомобила да остане пъргав и отзивчив, дори с пълен багажник, и помага за максимално увеличаване на багажното пространство с по-широк под на багажника. Предлага се и олекотена конфигурация на задното окачване с торсионна греда, усъвършенствана да осигурява отличителния характер и динамика на пътя, които клиентите очакват от Focus. Усъвършенствана с помощта на същата патентована от Ford технология за пружини с векторно разпределение на силата, която осигурява отзивчиво, завладяващо и забавно пътно поведение на изцяло новата Fiesta ST, конфигурацията с торсионна греда е проектирана да допълва по-леките 1,0-литров EcoBoost и 1,5-литров EcoBlue. Усъвършенстваната технология на пружините прилага векторни сили на задното окачване, позволявайки на силите на завиване да се насочат директно в пружината за по-голяма странична устойчивост и за по-добра стабилност, пъргавина и бързи реакции за още по-удовлетворяващо усещане при шофиране. Усъвършенстването на хечбека, оборудван с окачване SLA, стига още по-далеч с първото въвеждане при Focus на технологията CCD на Ford, която на всеки 2 милисекунди следи окачването, каросерията, кормилното управление и спирачките и регулира реакцията на амортисьорите за изключително качество на возията. Технологията помага също за намаляване на ефекта при шофиране през дупки, като засича ръба на дупката и настройва амортисьора, така че колелото да не пропада прекалено ниско в нея. Понеже колелото и гумата не пропадат толкова ниско, те не удрят отсрещната страна на дупката толкова силно. Задното окачване може да реагира още по-бързо със сигнал от предното колело, който предупреждава предварително задното колело, преди да е достигнало дупката. Системата CCD поддържа и режими на шофиране. Normal, Sport и Eco се предлагат за първи път при Focus, позволявайки на водачите да регулират реакциите на педала на газта, 8-степенната автоматична скоростна кутия, електронното сервоусилване на волана и адаптивния круиз контрол спрямо ситуацията. Когато е оборудван с CCD, Focus предлага също режими на шофиране Comfort и Eco-Comfort и регулира окачването спрямо тях. Новата система EPAS за сервоусилване е монтирана на кормилната колона, а нов софтуер осигурява още по-отзивчиво, интуитивно и завладяващо управление, допълвано от функции за по-голям комфорт като Компенсиране на „тегленето“ на волана от въртящия момент. Във Focus дебютира също уникална Система за контрол на стабилността, собствена разработка на марката, настроена да подпомага динамиката на Ford и включваща Векторен контрол на въртящия момент. Спирачният път при скорост от 100 км/ч е намален с до 1 метър, което е подпомогнато от нов електрически усилвател на спирачната система за някои модели, който акумулира налягане по-бързо и осигурява по-уверено и последователно усещане на педала при по-широк набор от условия на работа. Focus е първият автомобил, който ще бъде произведен на изцяло новата платформа C2, която в съчетание с изцяло новата конструкция на каросерията позволява на инженерите да увеличат якостта за по-голяма отзивчивост. Торсионната здравина е подобрена с 20% спрямо предното поколение на Focus, а твърдостта на отделните точки на свързване на окачването е увеличена с до 50%, намалявайки огъването за по-добър контрол на каросерията. Изцяло новият Focus включва иновативен метод за увеличаване якостта на задната структура, разработен за прословутия Focus RS. Мокра екструдирана пяна се пълни в кухина в задната долна част на каросерията по време на сглобяването, която след това изсъхва и се разширява под топлината на процеса на боядисване и осигурява 10% по-голяма странична здравина на съответното място с минимално допълнително тегло. От снижения с 10 мм Focus ST-Line с уникални пружини, амортисьори и стабилизатори до по-високия с над 30 мм Focus Active с уникални предни и задни шарнири, шасито на всяка версия на модела е конструирано да подчертава моментално разпознаваемия характер на Focus. „Focus върви ръка за ръка с водещо в класа удоволствие от управлението и нямаме намерение да оставяме който и да е конкурент да ни отнеме тази корона“, каза Редер. „Нашето изцяло ново шаси, съчетано с усъвършенствани технологии като режими на шофиране и непрекъснат контрол на амортисьорите, предоставят пъргавината и бързите реакции на хот хеч с рафинираната возия на голям комфортен автомобил.“ Свързан и комфортен Просторен, практичен и добре свързан – интериорът на изцяло новия Focus включва иновативни инженерни решения и усъвършенствани технологии за комфорт и удобство, които помагат на автомобила плавно да се интегрира в живота на клиентите. За да могат водачите да останат свързани в движение и да се сбогуват с оплетените кабели в централната конзола, нова поставка за безжично зареждане под инструменталния панел позволява на пътниците лесно да зареждат смартфоните си. Поставката автоматично засича съвместими устройства, за да започне зареждането. Устройствата могат да останат свързани чрез Bluetooth към системата на Ford за комуникация и развлечение SYNC 3, докато се зареждат безжично. Поддържана от 8-инчов цветен сензорен екран, който може да се използва с жестове „плъзване“ и „прибиране с пръсти“, и съвместима с Apple CarPlay и Android Auto™, SYNC 3 позволява на водачите да контролират функциите за аудиосистемата, навигационната и климатичната система плюс свързаните смартфони, като използва прости гласови команди. Нова аудиосистема B&O PLAY помага на пътниците да извлекат максималното от музиката. 675-ватовата система включва 10 високоговорителя, включително 140-милиметров субуфер, монтиран в багажника, и високоговорител за средни честоти в центъра на арматурното табло, и е калибрирана специално за версиите на Focus с 5 врати и комби за едно от най-добрите аудиоизживявания в който и да е автомобил, особено за компактен хечбек. Комфортът е ключът към по-рафинираното и луксозно преживяване на пътниците на изцяло новия Focus. Пасажерите на предните седалки могат да се насладят на щедро пространство за раменете от 1 421 мм, а разположението на инструменталния панел е оптимизирано за повече пространство. Електронната паркинг спирачка – стандартна за 8-степенната автоматична трансмисия и за високите нива на оборудване с механична трансмисия – и Въртящият се селектор за предавките също освобождават повече място за водача и пътника отпред. По-тясната централна конзола – възможна благодарение на преместването на бутоните за управление на сензорния екран – включва меки подложки на коленете за повече комфорт. За пътниците на задните седалки е осигурено повече пространство от по-дългата база и равния под. Пространството за коленете е увеличено с над 50 мм в сравнение с предходния Focus за най-доброто в класа пространство от 81 мм. Пространството за раменете е увеличено с почти 60 мм в сравнение с досегашния Focus. Усещането за простор е увеличено благодарение на дизайна на задните врати, включващ стъкла, които се простират към задните колони, за по-открито усещане и благодарение на отварящия се панорамен покрив. Разработена специално за новата С2 платформа, вентилационната и климатична система на Focus затопля и охлажда купето по-бързо с по-мощен 140-кубиков компресор и включва по-гъвкави линии на охлаждане и по-плавно преминаване на въздушния поток за по-тиха работа. Focus дори включва специална форма на огледалата за обратно виждане, проектирана да смекчава ефекта на трептене, който може да се получи, когато някое от стъклата бъде свалено при висока скорост – добра новина за собствениците на кучета. Като стана дума за собственици на кучета, има още добри новини за тях: багажното пространство на комбито е проектирано удобно да побере кучешка клетка благодарение на увеличената височина на багажника с 43 мм, увеличената дължина на задната седалка с 25 мм и – при сгъване на задните седалки с едно дръпване на лост с помощта на новата функция за лесно сгъване на седалките – увеличената дължина на предните седалки със 175 мм за повече от 1 650 л вместимост. Хендсфри технологията за задната врата на Ford дава достъп до багажното пространство на комби версията с помахване с крак под задната броня, а инженерите са намерили решение на предизвикателството къде да се постави кората за багажника, когато я свалите: вече се побира удобно под новия гъвкав под на багажника и е по-лесна за изваждане с едно дръпване на лента. Мощност по избор Клиентите на изцяло новия Focus могат да избират от усъвършенствана гама бензинови EcoBoost и дизелови EcoBlue двигатели на Ford, които осигуряват оптимизирана мощност и финес и отговарят на най-новите строги изисквания на стандарта за емисиите Euro 6, изчислени чрез Световната хармонизирана тестова процедура за леки автомобили (WLTP). Двигателите се поддържат от стандартна автоматична система Старт-Стоп за намалени разходи за поддръжка и 6-степенна механична скоростна кутия с бърза и плавна смяна на предавките и нова 8-степенна автоматична трансмисия за безметежно шофиране на автопилот. Спечелилият множество награди 1,0-литров EcoBoost двигател на Ford се предлага с мощности: 85 к.с., 100 к.с. и 125 к.с., а новият 1,5-литров EcoBoost се предлага с мощност от 150 к.с. и 182 к.с. Икономията на гориво и ниските CO2 емисии и при двата бензинови двигателя са подобрени с помощта на първата в бранша система на Ford за деактивиране на един от цилиндрите на 3-цилиндров двигател, която може автоматично да го спре, когато не е необходима пълна мощност, например при шофиране по инерция или при движение с постоянна скорост. Технологията може да изключи или включи един цилиндър за 14 милисекунди – 20 пъти по-бързо от примигването на окото – без компромис по отношение на динамиката или рафинираността. Основните технологии на EcoBoost също са налични за двата двигателя, включително усъвършенстван турбокомпресор, директно впръскване на горивото под високо налягане и двойно независими променливи фази на газоразпределение. Емисиите на твърди частици са намалени с помощта на стандартна технология за филтриране на частици. 1,0-литровият EcoBoost е подобрен още повече, за да осигурява очакваните емисии на CO2 от 107 г/км*** за хечбека, използвайки: Цилиндрова глава с обратна посока, при която отработените газове излизат отзад, за по-бързо загряване на технологията за намаляване на емисиите

Горивопровод под високо налягане, осигуряващ впръскване под налягане до 250 бара, което спомага за намаляване на емисиите на твърди частици

Широк обхват на фазите на газоразпределението, оптимизирана турбулентност на цилиндрите и по-висока степен на сгъстяване за по-ефективно горене

Тунелно охлаждани бутала с пръстени за ниско триене за допълнително ограничаване на енергопоглъщащото триене в двигателя Новият 1,5-литров EcoBoost двигател осигурява CO2 емисии от очакваните 122 г/км за модела с 5 врати с функции като: Нова комбинация от впръскване в колектора и директно впръскване на гориво, която осигурява висока мощност и бързи реакции, както и по-добра икономия на гориво с особено увеличаване на икономията на гориво при слабо натоварване на двигателя

Архитектура с 3 цилиндъра с ниско триене, която осигурява естествено висок въртящ момент при ниски обороти в минута

Интегриран изпускателен колектор, който подобрява икономията на гориво, като помага на двигателя да достигне оптимална температура по-бързо и осигурява въртящ момент по-бързо, като максимално намалява разстоянието, което отработените газове изминават между цилиндрите и турбокомпресора

Изцяло алуминиева конструкция за намалено тегло Новите усъвършенствани дизелови EcoBlue двигатели на Ford с турбокомпресори са проектирани да предоставят по-висока мощност, по-голям въртящ момент при ниски обороти в минута и подобрена икономия на гориво и рафинираост за водачи, които шофират на по-дълги разстояния. Новият 1,5-литров EcoBlue се предлага с мощност от 95 к.с. и 120 к.с., като и в двата варианта въртящият момент е 300 Нм. Очакваните CO2 емисии са 91 г/км за версията с 5 врати. 2,0-литровият EcoBlue предлага мощност от 150 к.с., 370 Нм въртящ момент и очаквани CO2 емисии от 112 г/км за версията с 5 врати. Изцяло новият 1,5-литров EcoBlue включва иновативни технологии като: Рециркулация на отработените газове под ниско налягане в съ 0 0 0 0 0

1