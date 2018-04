Челси трябва да продаде Еден Азар

Легендата на Челси Марсел Десаи е на мнение, че за да се вдигне нивото на отбора, клубът трябва да продаде звездата си Еден Азар и да купи трима играчи с парите от трансфера. През изминалите трансферни периоди се спекулираше, че Реал Мадрид проявява сериозен интерес към белгиеца.

“Абрамович е темпераментен и ще е разочарован от отпадането от Шампионската лига, но все още са способни да привлекат няколко добри играчи. Ако утре продадеш Азар, можеш да купиш трима футболисти, които да го заместят. И Вилиан, например, е брилянтен, но той е само един от тези играчи. Той може да вдигне нивото си и да стане поредният футболист от световна класа”, заяви бившият полузащитник пред “Дейли Мейл”.

HAZARD ASSESSED



Eden Hazard's form has been criticised as struggling Chelsea prepare to face Southampton, live on Sky Sports on Saturday - but what do the stats say about his performances? https://t.co/Hn5Lfsrbfa pic.twitter.com/lwhKC1n8X8