Авто Мания НАГРАДИ RED DOT 2018: ПОРЕДНИЯТ ТРОЕН ТРИУМФ ЗА КИА 12 април 2018 | 10:03 0 0 0 0 0 КИА тържествува за пореден път на годишния конкурс Red Dot, по време на който бяха отличени 3 модела на марката с престижната награда за дизайн. Фастбекът Стингър, компактният кросоувър Стоник и трето поколение от градския мъник Пиканто спечелиха призове в съответните категории. Журито, което се състои от популярни международни експерти в областта на дизайна, отличи КИА Стингър с титлата ‘Best of the Best’. Тройната награда е част от прогресивния успех на КИА, който включва 21 Red Dot награди от 2009г., когато за победител в конкурса бе избран КИА Соул. Последните отличия следват тройния триумф на КИА от конкурса iF Design, проведен по-рано тази година. ‘Престижните награди са гордост за нашите дизайнерски екипи. Те са доказателство за страстта към качеството на дизайна и креативната концепция, които за пореден път са оценени от международни експерти в областта на дизайна,’ каза Петер Шрайер, Президент и Главен дизайнер, КИА Моторс Корпорейшън. ‘С модерния си стил и забележителна гран туризмо визия, КИА Стингър е доказателство за високите стандарти за дизайн на КИА.’ КИА Стингър е разработен в дизайнерския център на марката във Франкфурт. От силно изразителната предна част на автомобила, през стегнатия страничен силует, до символизиращата непоколебима мощ задна част на Stinger, струи атлетична увереност. Спортен седан, при който високата ефективност и динамично съвършенство са в унисон с неговия удивителен дизайн. Проектиран отново във Франкфурт, дебютният за КИА компактен кросоувър Стоник, се отличава със завладяващ дизайн, уверена стойка и практична SUV форма. Стоник е моделът на КИА с най-много опции за персонализация в историята на КИА, предлагайки на потребителите богат избор от двуцветни екстериорни и интериорни пакети. Трето поколение Пиканто – градският мъник на КИА – внася нова доза свежест в А-сегмента с младежкия си и енергичен нрав. Автомобилът се отличава със самоуверен дизайн, модерен салон, изработен от висококачествени материали и повече възможности за персонализация. Въпреки компактните си размери, интелигентно оформеното вътрешно пространство определя модела като един от най-просторните в своя клас. Една от най-известните и почитани награди за производствен дизайн по света - Red Dot се организира от Design Centre of North Rhine-Westphalia и датира от 1955г. Наградите се превърнаха в едни от най-престижните световни отличия за дизайн. В 40-членното международно жури участват независими експерти по дизайн, професори по дизайн и журналисти от цял свят. Наградите Red Dot са разделени в 3 категории: Продуктов дизайн, Комуникационен дизайн и Концептуален дизайн като продуктите се оценяват според критериите иновативност, функционалност, екологична съвместимост и високо качество. През 2018г. са регистрирани над 6 300 заявки от 59 държави. Тази година отличията ще бъдат връчени на 9 юли в Есен, Германия в Aalto Theatre, опера, проектирана от Alvar Aalto.

