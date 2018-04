Италия Рафиня иска да остане в Интер 12 април 2018 | 17:31 - Обновена 0 0 0 0 0 Играещият под наем от Барселона в Интер Рафиня Алкантара желае да остане за постоянно при “нерадзурите”. Халфът ще играе в Милано поне до края на сезона, но ако от Интер искат да го задържат за по-дълго, ще трябва да го купят през лятото за 35 млн. евро. Rafinha Wants To Stay At Inter https://t.co/1Y6hbEinQ5 pic.twitter.com/g3V2VNrkVk — SempreInter.com (@SempreIntercom) April 12, 2018 “Много съм щастлив тук. Всичко върви добре. Аз играя и това е важно, защото ми позволява да се развивам и да намеря подходящия ритъм за най-добрата си кондиция. Бях уверен още от първия ден. Интер е голям отбор и можем да постигнем целта си (място в Шампионската лига). Уча италиански и искам да остана тук. Веднага пожелах да съм в Интер, където се чувствам у дома си”, заяви Рафиня пред “Премиум спорт”. Rafinha: “I always wanted to come to Inter Milan. And now, I want to stay here.” [premium sport] pic.twitter.com/5SC8QXcm69 — Barca Centre (@barcacentre) April 12, 2018 Според италианските медии от миланския гранд се опитват да свалят от договорената цена, за да могат да го привлекат за постоянно.

