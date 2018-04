Тенис US Open въвежда часовник за времето за сервис 12 април 2018 | 16:03 - Обновена 0 0 0 0 2

The 2018 Australian Open will become the first Grand Slam to utilize a 25-second serve shot clock in main draw play.



The concept was previously tested by the US Open in Juniors (2016) and Qs (2017) pic.twitter.com/sR0FnFLjMF — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) November 21, 2017

Също така ще има промяна с времето за начало на мач, като първата точка трябва да започне най-късно седем минути след излизането на двамата тенисисти на корта. Идеята е играчите да имат 1 минута за излизане, 5 минути за загряване и 1 минута подготовка за първата точка.



Нарушаване на тези правила може да доведе до глоба в размери до 20 хиляди долара. Въпросните иновации бяха тествани миналия сезон на “Финалите на новата генерация” в Милано. Откритото първенство на САЩ по тенис US Open ще бъде първият турнир от “Големия шлем”, който въвежда часовник за отброяване на секундите за изпълнение на сервис. Максималното време на разположение на играчите ще бъде фиксирано - 25 секунди.Също така ще има промяна с времето за начало на мач, като първата точка трябва да започне най-късно седем минути след излизането на двамата тенисисти на корта. Идеята е играчите да имат 1 минута за излизане, 5 минути за загряване и 1 минута подготовка за първата точка.Нарушаване на тези правила може да доведе до глоба в размери до 20 хиляди долара. Въпросните иновации бяха тествани миналия сезон на “Финалите на новата генерация” в Милано.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1058 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1