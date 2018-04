Баскетбол Удо избра Тойота, а Видич - Кредихелп 12 април 2018 | 15:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Удо и Видич избраха днес своите отбори в звездното шоу, което ще се проведе на 22 април в Арена „Ботевград”. За да достигнат до правото на избор обаче двамата се изправиха пред препятствия, заложени от Кирил Райков. Водещият първо хвърли жребий за избор на помощници, а след това направи игра с треньорите, в която провери техните знания по статистиката.



В жребия Хаджисотиров спечели и избра за свой помощник Георги Давидов. В проверката на знанията,Удо и Видич направиха своите предположения за най-резултатен играч, най-добър борец и най-добър подавач. Резултатът бе 3:1 в полза на Удо и той получи възможността да избере своя тим пръв.

След като обърна сериозно внимание на имената в двата състава на TOYOTA и CREDIHELP, Людмил Хаджисотиров заложи на автомобилния отбор. Това съкруши мечтата на Георги Давидов, който изрази предпочитания към противниковия тим, с надеждата да бъде треньор на бившия си съотборник в националния отбор Филип Виденов.



Известни имена от шоубизнеса ще играят редом до деца с увреждания в инициативата „Аз обичам баскетбола”. Децата ще изведат и играчите в двата отбора.



„Всяка година се опитваме да участваме в социална кауза. Много хубава инициатива има в Пловдив. Спортният директор на Академик Бултекс 99 Тина Димитрова занимава с деца със сериозни умствени умения и те ще се включат в 100% Power Мача на звездите”, каза спортният директор на Национална баскетболна лига Сандра Велчева. Очаква се сред звездите да бъдат известни български R&B изпълнители, които ще забавляват публиката със своите изпълнения. Продължава небивалия интерес и към аматьорския Мач на звездите.

В момента в цялата страна върви масово надстрелване, заради обявената от организаторите възможност аматьор да се състезава редом с професионалистите в конкурсите за тройки и забивки. Както е известно, за първи път в 15-годишната история на 100% Power Maча на звездите аматьори ще се борят срещу професионалисти в трите конкурса – тройки, умения и забивки. През тази година BGO Software баскетболната лига ще излъчат представители в конкурсите, които ще се включат редом със шестимата професионалистите в битката за индивидуалните титли. Над 7 000 души се включиха в гласуването за избор за отборите онлайн.



„Всички смятаме, че за да има професионален баскетбол, трябва да има силен аматьорски баскетбол. Благодаря на организаторите и на всички фенове, които избраха участници в аматьорски 100% Power Мач на звездите след оспорвано гласуване в страницата на събитието”, сподели представителят на BGO Software баскетболна лига Орлин Атанасов.



Той обяви и пълните състави аматьорския 100% Power Maча на звездите.



Билетите за 100% Power Maча на звездите може да намерите в мрежата на Eventim, както и онлайн. Към момента те са с цена 5 лв., а в седмицата на 100% Power Мач на звездите (след 15 април) ще струват 7 лв. Организаторите обещаха, че ще направят много приятна изненада за феновете - ще раздадат специална награда и няколко утешителни награди, които ще бъдат изтеглена с томбола от първите 1000 закупили билети за двубоя.



В 15-ото издание на баскетболното мегашоу 100% Power Maча на звездите, което ще се състои на 22 април 2018 година в Арена "Ботевград", автомобилния бранд TOYOTA се завръща за пето участие в звездното събитие и първо след 2013 година. Завръщането на най-продаваната кола в България в най-голямото баскетболно шоу е специално за миниюбилея на ALL STAR GAME. Срещу ТОЙОТА ще застане КРЕДИХЕЛП - една от водещите компании в бързото кредитиране у нас, която се включва за пръв път в Мача, но пък с дългосрочен договор. Фирмата има близо хиляда служители, които оперират 59 офиса в 32 града в цялата страна.



Още едно ново име се появява през тази година сред партньорите на 100 % Power Maч на звездите през тази година. Бургаският производител на спортна екипировка КРАСИКО ще облече отборите на ТОЙОТА и КРЕДИХЕЛП, както и съдиите и участниците в шоумача "АЗ ОБИЧАМ БАСКЕТБОЛА". Сред партньорите остават и ТУРСКИТЕ АВИОЛИНИИ, които този път ще спонсорират друга част от събитието. Каква точно ще бъде тяхната роля ще бъде обявено на пресконференция на 12 април, когато ще бъдат представени и треньорите на двата отбора.



Юбилейното 15-то издание на 100 % Power Maч на звездите ще бъде организирано от "СпортЛаб" ЕООД, Българската федерация по баскетбол, Национална Баскетболна Лига и Община Ботевград. За втора поредна година събитието ще носи името на бранда „Престиж 96” АД – 100 % Power. През 2004 година звездният двубой бе възобновен след 10-годишно прекъсване с името Хановер Кооп Мач на звездите, в следващите 10 издания офицалното име е HDI All Star Game, а от 2015 година новият генерален спонсор "Престиж" е включен в името на отбора - директно или чрез свой бранд.



Домакини на събитието са били през годините Варна, София, Самоков, Ямбол, Пловдив и сега Ботевград. За годишнината организаторите предвиждат няколко изненади за феновете, които ще включват музикална програма с популярен сред младежите изпълнител, специални шоу елементи, много награди. Ще бъде спазена традицията да има и допълнителен демонстративен двубой по време на събитието, който ще се проведе в подкрепа на започналата през 2015 година кампания "Аз обичам баскетбола" - целяща България да спечели домакинство на една от групите на Европейското първенство по баскетбол за мъже през 2021 година. Телевизионен партньор на двубоя е традиционно Българската национална телевизия, която ще го излъчи директно по първия си канал.



