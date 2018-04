Европейски футбол Байерн продължава договора на Рибери 12 април 2018 | 12:03 0 0 0 0 0 Through to the @championsleague semifinals! #FCBSFC #MiaSanMia #fr7 @fcbayern pic.twitter.com/RR1Yv55vKD — Franck Ribéry (@FranckRibery) April 11, 2018 Байерн ще продължи договора на френския атакуващ полузащитник Франк Рибери с още един сезон до юни 2019 година, съобщава "Кикер". 35-годишният Рибери има действащ контракт с баварците до лятото, но двете страни са се разбрали за подновяването му. Французинът играе за германския футболен гранд от 2007 година, като вече е записал 382 мача със 117 гола и 178 асистенци. През настоящата кампания Рибери вкара 6 попадения и даде 5 асистенции в 29 срещи. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 384

