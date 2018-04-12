Левски Levski

Ботев (Пловдив) 1:0 Левски

последен:
06.04.2018

Левски - Лудогорец

следващ:
14.04.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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Самарска коза ще предсказва мачовете от Мондиал 2018

Световното първенство в Русия през лятото наближава, но домакините ще са подготвени със своя оракул. Това ще бъде козата Забияка от зоопарка в Самара. Животното, което роди наскоро за първи път, ще бъде на разположение ...

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Лудогорец

Определиха съдията за Левски - Лудогорец

12 април 2018 | 11:50 - Обновена
Определиха съдията за Левски - Лудогорец

Станаха известни съдийските назначения на Българския футболен съюз за следващите сблъсъци от Първа професионална лига.

На Никола Попов бе поверено дербито между Левски и Лудогорец.

Ето и всички наряди, публикувани от централата:

13 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Черно море - Витоша

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Георги Николов Николов

СН: Георги Генов Нарлев

13 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев ДАС2: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов

14 Апр 2018 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов

СН: Мартин Живков Богдев

14 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Верея

ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Константин Делов Писков

14 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Левски АД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Николай Йорданов Колев

СН: Илонка Миланова Джалева

15 Апр 2018 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - Септември София

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Димитър Панайотов Костов

15 Апр 2018 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - Етър

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Цанко Костадинов Миндалов

СН: Кирил Манолов Лозанов

SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 872

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Лудогорец пропусна да разгроми ЦСКА-София, но ...
07 април 2018

Вчера Лудогорец спечели с 3:2 домакинството си на ЦСКА-София и направи голяма крачка към седма поредна титла на България.В този двубой разградчани категорично надиграха своя опонент и реално погледнато, предвид ...









							
							
						

						
						






Тиам пред Sportal.bg: Искам Левски да бъде ...
01 март 2018

Последното ново попълнение на Левски - сенегалският дефанзивен полузащитник Кали Тиам, не скри амбициите си да се докаже на “Герена”. В специално интервю за Sportal.bg африканецът гарантира, че ще даде ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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