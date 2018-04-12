Определиха съдията за Левски - Лудогорец

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Самарска коза ще предсказва мачовете от Мондиал 2018
Световното първенство в Русия през лятото наближава, но домакините ще са подготвени със своя оракул. Това ще бъде козата Забияка от зоопарка в Самара. Животното, което роди наскоро за първи път, ще бъде на разположение ...Виж още
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Лудогорец
Станаха известни съдийските назначения на Българския футболен съюз за следващите сблъсъци от Първа професионална лига.
На Никола Попов бе поверено дербито между Левски и Лудогорец.
Ето и всички наряди, публикувани от централата:
13 Апр 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - Витоша
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Георги Николов Николов
СН: Георги Генов Нарлев
13 Апр 2018 г. Петък 20:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Славия АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев ДАС2: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
14 Апр 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Рюстем Джемил Карагарен ДАС2: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Мартин Живков Богдев
14 Апр 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Верея
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Константин Делов Писков
14 Апр 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Веселин Мишев Добриянов ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Николай Йорданов Колев
СН: Илонка Миланова Джалева
15 Апр 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - Септември София
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Димитър Панайотов Костов
15 Апр 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - Етър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Цанко Костадинов Миндалов
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