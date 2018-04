Бойни спортове Ник Диаз обяви, че се завръща в Октагона на UFC 12 април 2018 | 11:11 - Обновена 0 0 0 0 0 Вчера бе потвърдено, че Ник Диаз и Американската допинг агенция са стигнали до съгласие и още другата седмица, случаят му ще може да бъде преразгледан и той да се върне в редиците на организаията.



Диаз, който не се е състезавал от 2015 година насам, бе набелязан от USADA за поредица от нарушения. Всичките, обаче, не са свързани с вещества, подобряващи атлетическите му способности, а с използване на забранения наркотик – марихуана.



Други провинения, които той имаше са неспазване на изискванията на агенцията към атлетите. Всички те трябва да сигнализират за местонахождението си, за да могат агентите да ги намерят по всяко време и да ги изследват за допинг. Диаз, в типичен свой стил, не се е съобразявал с регламента.



Антидопинговата агенция също смяташе, че провиненията на Диаз не са от най-висока степен и двете страни си стиснаха ръцете за 12-месечен период, който изтича на 19ти април.



Най-скорошният пост на Диаз в социалните медии е особено окуражителен за всички негови фенове: Back where we left off Публикация, споделена от nickdiaz209 (@nickdiaz209) на Апр 11, 2018 в 1:11 PDT Последните три участия на Диаз в клетката са две загуби от Кондит и GSP и един мач, обявен за несъстоял се срещу Андерсън Силва. Срещу кого искате да видите Ник да се бие в неговия първи двубой от три години насам, фенове? Последните три участия на Диаз в клетката са две загуби от Кондит и GSP и един мач, обявен за несъстоял се срещу Андерсън Силва. Срещу кого искате да видите Ник да се бие в неговия първи двубой от три години насам, фенове? 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 446

1