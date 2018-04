Водни спортове Даниел Уолъс прекрати кариерата си на 24 11 април 2018 | 19:12 - Обновена 0 0 0 0 0



“Беше невероятно да спечеля два медала на последните си Игри на Британската общност, моето последно състезание. Моята цел беше да си тръгна с един или два медала, така че съм наистина щастлив, че го постигнах”, каза Уолъс пред BBC Шотландия.



Congratulations to Dan Wallace on an incredible swim career. Retiring from the sport as a Gator Great, World and Commonwealth Games champion, Olympic medallist and much more! Well done Dan pic.twitter.com/2CFqZIRVYj — ProSwimwear (@ProSwimwear) April 11, 2018 Уолъс, който ще навърши 25 в събота, обмисляше бъдещето си в последните две години, но в крайна сметка е стигнал до крайното решение преди три месеца.



These two Gator alumni/teammates are now Commonwealth Games Bronze medalists! Congratulations to Mark Szaranek (@MarkSzaranek) and Dan Wallace (@danwallace_) @GatorsSwimDv #GC2018 #TeamFlorida pic.twitter.com/U3tWv78tRr — Florida Swim Network (@FlaSwimNetwork) April 8, 2018 "Постигнах всичко, което исках в спорта, така че просто се наслаждавах на последните си моменти, на последите си Игри и на последния си шанс да представлявам Шотландия”, допълни плувецът.



В кариерата си той има злато от Световното първенство на голям басейн в Казан през 2015 г. с щафетата на Великобритания на 4 по 200 м свободен стил, както и сребърно олимпийско отличие от Рио де Жанейро в същата дисциплина.







