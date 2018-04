Бойни спортове Дейна Уайт: Няма нищо вярно! 11 април 2018 | 17:55 - Обновена 0 0 0 1 0

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.



No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00 — Omar Al Raisi (@Dantani) April 8, 2018

Президентът на UFC Дейна Уайт веднага коментира слуховете, като нарече цялата тази информация пълна заблуда, която е чиста измислица.



“Няма нищо вярно в казаното, това е най-глупавото нещо, което някога съм чувал в живота си“, заяви Дейна Уайт.



Първата среща между Флойд Мейуедър и Конър Макгрегър се проведе според правилата на бокса на 26 август миналата година и бе спечелена от американската легенда с технически нокаут в 10-ия рунд.

Веднага след мача Мейуедър, заяви, че окончателно се оттегля от спорта, но както се оказа, изглежда не за много дълго време и сега Флойд ще се пробва в MMA.



