На 34 Монтшо триумфира за втори път на Игрите на Британската общност

Team Botswana came to win! Congratulations to Amantle Montsho for winning the Women's 400m at Gold Coast 2018 Commonwealth Games! Tune in to SuperSport 11 for all the action! pic.twitter.com/PP68MTQJxb — DStv Botswana (@DStvBotswana) April 11, 2018 В скока на височина при мъжете в Голд Коуст златото спечели представителят на домакините Брандън Старк с личен рекорд от 2.32 м. Бахамецът Джамал Уилсън заслужи сребърния медал с 2.30 м, а със същия резултат бронзът отиде у Джанго Ловет (Канада).

Brandon Starc (Mitchell Starc's younger brother) after winning the gold in men's high jump at the 2018 commonwealth games #GC2018 pic.twitter.com/RUksbHb9td — Nikhil Naz (@NikhilNaz) April 11, 2018 Mitchell Starc's Brother Brandon Starc Bags GoldFor Australia In Commonwealth Games 2018. #GoldCoast #CommonwealthGames2018

Proud Starcy Family @mstarc56 @ahealy77 pic.twitter.com/zqvTa4nrmX — AnaS (@ItsMohamedAnas) April 11, 2018 Амантле Монтшо спечели втората си титла от Игри на Британската общност. 34-годишната атлетка от Ботсвана, която преди няколко години изтърпя наказание за допинг, триумфира в Голд Коуст в бягането на 400 метра. Монтшо спечели златния медал с 50.15 сек, след като беше шампионка в Делхи през 2010 г., където постави и рекорда на Игрите на Британската общност от 50.10 сек. Ямайката Анастасия Ли-Рой подобри личния си рекорд и с 50.57 сек извоюва среброто, а сънародничката й Стефани Макферсън се качи на третото място на почетната стълбичка след 50.93 сек.

