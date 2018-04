Лека атлетика Манионга шампион на Игрите на Британската общност с нов рекорд 11 април 2018 | 15:30 - Обновена 0 0 0 0 0



8.41 Commonwealth Games record what an amazing night. Thanks Luvo Manyonga pic.twitter.com/F88lKzrL2k — Ella Rush (@EllaRushathlete) April 11, 2018 Представителят на домакините Хенри Фрейн изненадващо зае второто място с постижение от 8.33 м. Южноафриканският триумф в сектора допълни Рушвал Самаи, който спечели бронза с 8.22 м.



Kath gets her GOLD!



An exclamation point to an already awesome 2018, Kathryn Mitchell only needed her first attempt to launch the spear 68.92m.



A new Games Record, Australian Record and the furthest throw in the world since 2013.#GC2018 #TeamAUS #GreaterTogether pic.twitter.com/HL1hvW07b9 — Comm Games AUS (@CommGamesAUS) April 11, 2018 В хвърлянето на копие при жените Катрин Мичъл (Австралия) спечели златото с нов рекорд на Игрите на Британската общност от 68.92 м. Постижението е и нов рекорд на Австралия, както и най-силният резултат в света от 2013 г. насам. Сънародничката й Келси-Лий Робъртс остана втора с 63.89 м, а двукратната шампионка от Игри на Британската общност Сюнет Вилжоен (РЮА) се окичи с бронза с 62.08 м.

Световният шампион в скока на дължина от Лондон 2017 Луво Манионга прибави ново отличие в колекцията си. Южноафриканецът спечели титлата на Игрите на Британската общност в Голд Коуст (Австралия) с нов рекорд на Игрите от 8.41 метра (+0.6 м/сек). Манионга, който беше основният фаворит за златото в Австралия, записа този резултат в шестия си опит. Второто му най-добро постижение от 8.35 м също щеше да му бъде достатъчно за титлата.Представителят на домакините Хенри Фрейн изненадващо зае второто място с постижение от 8.33 м. Южноафриканският триумф в сектора допълни Рушвал Самаи, който спечели бронза с 8.22 м.В хвърлянето на копие при жените Катрин Мичъл (Австралия) спечели златото с нов рекорд на Игрите на Британската общност от 68.92 м. Постижението е и нов рекорд на Австралия, както и най-силният резултат в света от 2013 г. насам. Сънародничката й Келси-Лий Робъртс остана втора с 63.89 м, а двукратната шампионка от Игри на Британската общност Сюнет Вилжоен (РЮА) се окичи с бронза с 62.08 м. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 179

1