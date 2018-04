Шампионска Лига Предупреждението на Иниеста, което никой не чу 11 април 2018 | 13:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Така и стана, защото каталунците не се поправиха след слабото първо полувреме и допуснаха още два гола за крайното 0:3, което беше достатъчно за домакините да ги изхвърлят от надпреварата.

Piqué knew it, Iniesta knew it, basically every player who knows the Barça way. Valverde might have lost the dressing room and deservedly so. I hope he resigns pic.twitter.com/9tQe3YzHIE — A¹ (@FCB_AH10) April 10, 2018

След срещата Иниеста обяви, че това най-вероятно е бил последният му мач в Шампионската лига. Това пък означава, че той най-вероятно ще напусне след края на сезона. Ветеранът вече призна, че има оферта от Китай, върху която бил размишлявал.



Съдия: Clement Turpin 1 20 11 5 44 16 24 6 9 92 17 1 3 18 20 23 4 21 11 10 9 17 Еузебио Ди Франческо Ернесто Валверде 3-5-2 4-4-2 Титуляри Алисон 1 1 Марк-Андре тер Стеген Федерико Фасио 20 2 Нелсон Семедо Костас Манолас 44 3 Жерард Пике Жуан Жезус 5 23 Самюел Юмтити Алесандро Флоренци 24 18 Жорди Алба Раджа Наинголан 4 20 Сержи Роберто Даниеле Де Роси 16 4 Иван Ракитич Кевин Строотман 6 5 Серхио Бускетс Александър Коларов 11 8 Андрес Иниеста Един Джеко 9 10 Лионел Меси Патрик Шик 14 9 Луис Суарес Резерви Дженгиз Юндер 17 17 Пако Алкасер Стефан Ел Шаарауи 92 21 Андре Гомеш 11 Усман Дембеле 85' Нелсон Семедо излиза Усман Дембеле влиза Серхио Бускетс излиза Пако Алкасер влиза Костас Манолас гол 82' 81' Андрес Иниеста излиза Андре Гомеш влиза Раджа Наинголан излиза 77' Стефан Ел Шаарауи влиза Патрик Шик излиза 73' Дженгиз Юндер влиза 72' Луис Суарес жълт картон 63' Лионел Меси жълт картон Даниеле Де Роси дузпа 58' 57' Жерард Пике жълт картон Жуан Жезус жълт картон 44' Федерико Фасио жълт картон 38' Един Джеко гол 6' 3 Голове 0 6 Ъглови удари 3 32 Центрирания 13 0 Засади 4 7 Точни удари 3 10 Тъчове 10 9 Неточни удари 4 4 Удари от вратата 15 45 Притежание на топката % 55 2 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 2 2 Смени 3 4 Контра атаки 4 19 Извършени фалове 10 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 6 4 2 0 9:1 (8) 14 2 Ювентус 6 3 2 1 7:5 (2) 11 3 Спортинг (Лисабон) 6 2 1 3 8:9 (-1) 7 4 Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 (-9) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Един Джеко 6' 2:0 Даниеле Де Роси 58' 3:0 Костас Манолас 82'

