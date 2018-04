Бойни спортове Еди Хърн дава $12,5 милиона на Уайлдър, за да се бие с Джошуа 11 април 2018 | 13:44 - Обновена 0 0 0 0 7



Появи се информация за офертата, която според слуховете, промоутърът на Джошуа Еди Хърн е направил на американеца.

SHO's Espinoza: We've Offered to Mediate Joshua-Wilder Talks https://t.co/i3W5hNCrw9 pic.twitter.com/2b0abc20S1 — BoxingScene.com (@boxingscene) April 11, 2018

Според информацията, сделката включва клауза за реванш, позволяваща на 32-годишния Уайлдър да проведе втора битка в САЩ, след като първата битка се проведе на стадион “Уембли“ в Лондон или на “Принсипалити стейдиъм“ в Кардиф през тази година.



Но подробностите за офертата отправена от шефа на Matchroom Еди Хърн на Уайлдър, е изненадала много хора.



Боксовият журналист Адам Абрамовиц използва социалната мрежа, за да напише следното: “Източник ме информира, че Еди Хърн е направил оферта на Уайлдър за $12,5 милиона, която той трябва или да приеме или да отхвърли за битка с Антъни Джошуа.



За битка с евентуални приходи от $ 80- $ 100 милиона от постъпленията, предложението е далеч под 20% от евентуалните приходи.



Ако информацията в вярна, това е малко вероятно офертата да бъде приета от Уайлдър, коъто многократно заяви, че ще се бие с Джошуа във Великобритания – но при разпределение 60/40 в полза на британеца.

