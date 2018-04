Волейбол Елица Василева: Шокът, че трябва да се оперирам беше голям 11 април 2018 | 13:03 - Обновена 0 0 0 0 1 Волейболната ни националка Елица Василева даде обширно интервю за предаването "Златният гейм" в ефира на DIEMA SPORT 2. - Как върви възстановяването?

- Правя микродвижения, главната работа започва след 1-2 седмици. Когато стана травмата на мача, знаех, че веднага трябва да отида при него … след като той каза не съм мислила изобщо, той е най-високо ниво доктор, не може да оспорваш неговото мнение. A post shared by Elitsa Vasileva (@eci_) on Mar 21, 2018 at 1:33am PDT - Какво стана, за да се стигне до контузията?

- На един мач паднах в защита, рамото ми излезе, направи странно движение … получило се е счупване на хрущяла. Единственото неочаквано беше, че се получи по време на защита, а не на атака, даже нямах силни болки, затова и шокът, че трябва да се оперирам беше голям. Имам и хора около мен. Ако не бяха моята приятелка Христина Русева, тя беше много по-позитивна през цялото време, ако не беше тя, семейството ми, приятелят ми нямаше може би да го приема толкова положително. Няма място за много тревоги. - Ще можеш ли да играеш на Световното първенство?

- На 50 % реално, защото всичко зависи как отговаря рамото на възстановяването, надявам се да започна работа по-рано за физическата си форма, важното е да играя на Световното, основата цел е Световното, не толкова сезонът след него. При нас тази година е много по-различна ситуация, нещата ще са много добре откъм организация, тренировки, дори ме е яд, че ще пропусна точно това, но пък има време за всичко, надявам се септември да съм на линия. - Какви са впечатленията от новия селекционер Иван Петков?

- Ние сме били с Иван, той е бил като втори треньор при нас, бил е около отбора, освен волейболно и организационно всичко ще е много добре. A post shared by Elitsa Vasileva (@eci_) on Mar 27, 2018 at 7:22am PDT - Може ли да говорим за почивка при теб, макар и принудителна?

- За мен тепърва започва най-тежкото. Това, което трябва аз да направя, за да бъда във форма до есента, всекидневна работа, няма да работя само за рамото, но и за стари проблеми… аз ще тренирам съвсем нормално, просто ще избягвам нещо, което ще натовари рамото… просто имаш една кратка почивка.



- Следващата цел на клубно ниво?



- След една такава контузия и операция, за клубен отбор е много рано да се говори, всеки има резерви към опериран състезател и такава контузия. Колко ще бъде нужно да се върнеш във форма, колко пари ще се заделят. За мен главната цел е да се върна възможно най-скоро.



- Реално приключва ангажимента ни сега с Казан или има още година?

- Ние сме в процес на преговори с Казан, тъй като те винаги са проявявали желание да играя за тях, платиха и лечението, най-вероятно ще остана там, но все още не е ясно.



- Със сигурност, това което ми казваш сега показва отношение.

- Те реагираха много бързо, не се загуби време в чакане. Чисто финансово нямам никакви проблеми, наистина съм много спокойна и щастлива, че го направиха.



- Следиш ли волейболните процеси в България, най-вече в женското направление и участието на Марица в Шампионската лига?

- Историческо участие за тях, представиха се достойно, нормално е като конкуренция в България да не успеят да се представят много добро, от всички участващи държави, българското първенство е най-слабо, но те се представиха добре, все пак Визура, които са млад отбор играха и спечелиха повече заради нивото на сръбското първенство и състезателките, които играят там, те са наистина страшно грамотни и школата им е много по-различна. Аз виждам индивидуални състезателки и качества, владеят волейбола на много високо ниво. Докато в България, дори и аз, когато бях тук не владеех всички елементи, на тези години в ИТалия вече знаят всичко. Тук имаме страшно талантливи, но в един момент трябва да се учат на нещо, което е трябвала да владее 5 години по-рано. - За мен тепърва започва най-тежкото. Това, което трябва аз да направя, за да бъда във форма до есента, всекидневна работа, няма да работя само за рамото, но и за стари проблеми… аз ще тренирам съвсем нормално, просто ще избягвам нещо, което ще натовари рамото… просто имаш една кратка почивка.- След една такава контузия и операция, за клубен отбор е много рано да се говори, всеки има резерви към опериран състезател и такава контузия. Колко ще бъде нужно да се върнеш във форма, колко пари ще се заделят. За мен главната цел е да се върна възможно най-скоро.- Ние сме в процес на преговори с Казан, тъй като те винаги са проявявали желание да играя за тях, платиха и лечението, най-вероятно ще остана там, но все още не е ясно.- Те реагираха много бързо, не се загуби време в чакане. Чисто финансово нямам никакви проблеми, наистина съм много спокойна и щастлива, че го направиха.- Историческо участие за тях, представиха се достойно, нормално е като конкуренция в България да не успеят да се представят много добро, от всички участващи държави, българското първенство е най-слабо, но те се представиха добре, все пак Визура, които са млад отбор играха и спечелиха повече заради нивото на сръбското първенство и състезателките, които играят там, те са наистина страшно грамотни и школата им е много по-различна. Аз виждам индивидуални състезателки и качества, владеят волейбола на много високо ниво. Докато в България, дори и аз, когато бях тук не владеех всички елементи, на тези години в ИТалия вече знаят всичко. Тук имаме страшно талантливи, но в един момент трябва да се учат на нещо, което е трябвала да владее 5 години по-рано.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 947 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1