НБА Юта разби шампионите с 40 точки 11 април 2018 | 11:19



Точковата разлика не бе единствен антирекорд за Уориърс под ръководството на Кър - в тази графа влиза и успеваемостта от тройката (26.3%), както и асистенциите (13), като и тези два показателя са най-ниски за клуба откакто той е на треньорския пост.

Donovan Mitchell tallies 22 PTS to lead the @utahjazz to their 6th consecutive victory! #TakeNote #NBARooks pic.twitter.com/ICJuugnDdY — NBA (@NBA) April 11, 2018

След това поражение Уориърс завършват сезона с 58 победи и 24 загуби, докато Джаз имат 48 победи и 33 загуби, както и още един мач. С този успех “джазмените” си гарантираха поне пето място в крайното подреждане на Запад, а това означава, че се разминават на 100% с Голдън Стейт в плейофите, като нещата можеше да стоят по различен начин при загуба за домакините.

We CANNOT get:



Rockets-Nuggets

Warriors-Thunder

Rockets-Jazz

Warriors-Jazz

Rockets-Blazers

Warriors-Blazers

Rockets-Warriors (obv)



(1st round) — Hardwood Paroxysm (@HPbasketball) April 11, 2018

Донован Мичъл вкара 22 точки, Дерик Фейвърс отбеляза 16, а Йонас Йеребко се включи като резерва с 14 точки и 6 борби. Руди Гобер и Рики Рубио вкараха по 13 точки, а Джей Краудър завърши с 11. Домакините превъзхождаха шампионите по всички ключови показатели - борби (54-39), асистенции (25-14), успеваемост в стрелбата (53.3%-34.9%) и успеваемост от тройката (37.1%-26.3%).



