Филаделфия не спира да побеждава

Джей Джей Редик вкара 6/9 от тройката, за да завърши с общо 28 точки, 5 асистенции и 4 борби, като стреля 3/8 за 2 точки и 4/5 от наказателната линия. Ерсан Илясова и Марко Белинели имаха ключови включвания от пейката и нанизаха съответно 26 и 20 точки, като Илясова завърши с 4/8 за 3 точки, а Белинели - с 5/12.

Remember when people thought The Process wouldn’t WWWWWWWWWWWWWWWork?



Longest single-season win streak in franchise history. pic.twitter.com/G7haGatxF5 — Did the Sixers WWWWWWWWWWWWWWWin? (@DidTheSixersWin) April 11, 2018

Бен Симънс изигра поредния си стабилен мач с 14 точки, 10 борби, 6 асистенции, 2 отнети топки и 1 чадър, но също така направи 6 грешки и също толкова лични нарушения. Амир Джонсън се отличи с 15 точки, 8 борби и 5 асистенции за победителите.



