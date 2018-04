НБА 32-годишен дебютант засенчи звездите в Ел Ей (видео) 11 април 2018 | 10:51 - Обновена 0 0 0 0 3

Andre Ingram gave us everything he had.



19 points, 4 3-pointers and 3 steals in an unforgettable NBA debut. pic.twitter.com/KiziDL8i7o — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 11, 2018

Андре Инграм, който получи договор с Лейкърс преди два дни, вкара 19 точки за 29 минути и всяко негово докосване до топката се превръщаше в специален момент за феновете. 191-сантиметровият гард има близо десетилетие опит в дъщерната лига на НБА, както и кратък престой в Австралия, но така и не успяваше да стигне до най-силното първенство в света, задържайки се в подножието му години наред.

Andre Ingram heard "MVP" chants at Staples Center. pic.twitter.com/mumjaIGrlG — ESPN (@espn) April 11, 2018

Инграм има славата на един от най-добрите стрелци в Лигата за развитие и снощи показа защо - вкара 4/5 за 3 точки, 2/3 за 2 точки и 3/3 от наказателната линия. Първите си минути в Асоциацията той допълни с 3 борби, 1 асистенция, 1 отнета топка и 3 чадъра.



Той завърши като втори най-резултатен за Лейкърс, като единствено друг новобранец вкара повече от него - Джош Харт завърши с 20 точки за домакините. Джулиъс Рандъл остана със 17, а Брук Лопес - с 12.

The power of focus and persistence is real!! Congrats Andre Ingram on your NBA debut. Well deserved! pic.twitter.com/U1MY9F1LOI — Chris Paul (@CP3) April 11, 2018

Крис Пол поведе Рокетс към победата с 22 точки и 6 асистенции, докато Джеймс Хардън приключи с 21 точки и 10 завършващи подавания. Джерълд Грийн имаше силно включване от пайката с 16 точки за 24 минути.



