Марица пусна онлайн магазин

Привържениците на Марица (Пловдив), както и всички любители на спорта в България, вече могат да се снабдят с фен-артикули на волейболния клуб от Града под тепетата през интернет. Новият клубен сайт на Марица, който беше пуснат през декември, сега вече включва и онлайн магазин, предлагащ на феновете няколко артикула, сред които луксозен календар, шалче, фланелка и шапка, брандирани с цветовете и логото на настоящите волейболни шампионки на България. Доставката на територията на страната е безплатна.

