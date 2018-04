Спорт и бизнес Димитър Бербатов си направи фирма с деветки 10 април 2018 | 13:46 - Обновена 0 0 0 0 0



ДБ9 ЕООД е вписана в регистрите наскоро, като изписването на чужд език е DB9.

A post shared by Dimitar Berbatov (@berbo9) on Apr 9, 2018 at 4:54am PDT

Седалището на едноличното дружество е в столицата, а предметът на дейност е производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма забранителен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, реклама, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.



Бербатов е едноличен собственик на капитала, както и управител на дружеството, което още не е започнало да развива дейност. Любопитното е, че уставният и внесен капитал е 999 лв., сума, формирана също с любимото му 9.



Досега Бербатов имаше само 50% участие във "Футболна академия "Димитър Бербатов" като съдружник с мениджър Емил Данчев, регистрирана през 2014 г.



Само преди дни пък патентното ведомство регистрира две търговски марки, на които той е притежател. През септември м.г. той е подал заявленията, а на 4 април получи и официалната регистрация на D9B. Марката е комбинирана от текст и графично оформление - черно и бяло. Като в двата варианта деветката е във формата на футболна топка.

A post shared by Dimitar Berbatov (@berbo9) on Mar 21, 2018 at 9:19am PDT

Марката е запазена за стотици артикули - спортна екипировка и обувки, спортни пособия, дори и козметика. Говори се, че именитият ни футболист ще възложи на фирма да шие тениски и шапки с неговото лого.



