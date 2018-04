Ще има реванш! Мейуедър излиза срещу Макгрегър в UFC в мач със странни правила

Co-promoted by Mayweather Promotions, UFC and McGregor Entertainment.



Last time I said McGregor will be a co-promoter, no body believed me. But again this is the right game, sources say things, but it changes very quickly! #MayMac2 — Omar Al Raisi (@Dantani) 8 април 2018 г.

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.



No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00 — Omar Al Raisi (@Dantani) 8 април 2018 г.

VIDEO: Floyd Mayweather confirms if he does return, it will be in the Octagon! #MayMac2? pic.twitter.com/wH9L4GkLgq — BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) April 8, 2018

Let me clarify. Nothing is approved or signed. The modified rules MMA fight is something that has been discussed.



No one has an interest for another boxing bout & we all know Floyd won't jump into a full MMA fight.



Modified rules generates interest and Conor has better chances pic.twitter.com/Mm0OzfPTbY — Omar Al Raisi (@Dantani) 10 април 2018 г.

Флойд Мейуедър ще проведе двубой с Конър Макгрегър в UFC съгласно променени ММА правила, твърди главният редактор на Sports Journal Омар Ал Райзи.“Мейуедър ще се срещне с Макгрегър в октагона според следните условия: битката трябва да се проведе с 4 унция ръкавици, без обувки, 5-минутни рундове в категория до 70, 3 кг.В срещата няма да бъдат допускани удари с крака, лакти, колена и да се правят тейкдауни. Някои неща ще бъдат допуснати, като например клинчовете.Срещата ще бъде организирана от Mayweather Promotions, UFC и McGregor Entertainment.Предишният път, когато казах, че Макгрегър ще участва в организирането, никой не ми повярва. Но отново това ще се случи, така твърдят източниците, но нещата могат да се променят много бързо!“, написа Райзи на своята страница в Twitter.