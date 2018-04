Бойни спортове Похвалиха Ронда Раузи за дебюта в кеча 10 април 2018 | 10:11 - Обновена 0 0 0 0 3



Тя се съюзи с легендата Кърт Енгъл, а техни съперници бяха "злодеите" Стефани Макмеън и Трите Хикса. What a match. Retweet if you love Ronda #WrestleMania #RondaRousey pic.twitter.com/VPLiKP4Nv1 — Women of Wrestling (@BabesWrestling) April 9, 2018 Срещата беше на много високо темпо и пълна с обрати. По време на битката ММА звездата дори вдигна на рамене Трите хикса. В решителния момент Раузи направи своя специалитет - армбар на Стефани Макмеън и я накара да се предаде.

Turned out to be one of the best matches so far #wrestlemania #rondarousey THAT WAS AWESOME!! Welcome to the WWE !! Talk out entertaining pic.twitter.com/Zc9kYDUYvY — JP (@TheJPro) April 9, 2018

Експертите дадоха една от най-високите оценки на този мач, като по рейтинг срещата задмина дори битките за титлите между Ей Джей Стайлс и Шинске Накамура и Брок Леснар срещу Роман Рейнс. Ронда Раузи направи впечатляващ дебют в кеча на най-големия турнир за годината Кечмания. Специализираните сайтове и спортните новинарски агенции отчитат като повече от успешен двубоя на бившата шампионка на UFC в Ню Орлиънс.Тя се съюзи с легендата Кърт Енгъл, а техни съперници бяха "злодеите" Стефани Макмеън и Трите Хикса.Срещата беше на много високо темпо и пълна с обрати. По време на битката ММА звездата дори вдигна на рамене Трите хикса. В решителния момент Раузи направи своя специалитет - армбар на Стефани Макмеън и я накара да се предаде.Експертите дадоха една от най-високите оценки на този мач, като по рейтинг срещата задмина дори битките за титлите между Ей Джей Стайлс и Шинске Накамура и Брок Леснар срещу Роман Рейнс.

