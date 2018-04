Бойни спортове Дейли Мейл: Мейуедър взема $300 млн. за дебюта в UFC 10 април 2018 | 10:08 - Обновена 0 0 0 0 1

They probably thought they’d make more hitting Floyd then hitting a bank #mayweather pic.twitter.com/7oHAd8e2QF — #Gooders (@8goody3) April 9, 2018

В последните дни американецът на няколко пъти загатна, че няма намерение да се завръща в своя любим спорт, но би се пробвал в ММА двубой. Британското издание не дава подробности откъде е почерпило информацията, нито кой ще бъде евентуалният противник на Мейуедър.Флойд отново прикова вниманието, след като снощи по неговия кортеж беше стреляно. It doesn't appear to be a random incident. Investigators say there are indications "the shooter was targeting the victim's vehicle," according to an Atlanta Police Department news release



The shooter followed the victims vehicle and the driver escaped the chase.#mayweather pic.twitter.com/ZUgeIU4cQs — The 112 (@_THE112) April 9, 2018 Един от бодигардовете на Мейуедър беше ранен в крака, но вече е изписан от болница. Очаква се боксьорът да бъде разпитан от полицията. Самият той все още не е дал изявление по случая. Английският таблоид Дейли Мейл обяви, че Флойд Мейуедър ще получи около $300 млн. за своя дебютен мач по правилата на Смесените бойни изкуства. Това ще се случи, ако легендарният боксьор подпише договор с UFC.В последните дни американецът на няколко пъти загатна, че няма намерение да се завръща в своя любим спорт, но би се пробвал в ММА двубой. Британското издание не дава подробности откъде е почерпило информацията, нито кой ще бъде евентуалният противник на Мейуедър.Флойд отново прикова вниманието, след като снощи по неговия кортеж беше стреляно.Един от бодигардовете на Мейуедър беше ранен в крака, но вече е изписан от болница. Очаква се боксьорът да бъде разпитан от полицията. Самият той все още не е дал изявление по случая.

Още по темата

0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 3451 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1