Бойни спортове Посрещнаха Хабиб като национален герой в Дегестан 10 април 2018 | 12:31 0 0 0 0 0 Непобеждаваният във всичките си 26 ММА двубоя Хабиб Нурмагомедов сбъдна своята дългоочаквана мечта през уикенда. Феноменът в Смесените бойни изкуства заслужи шампионското място в леката категория на UFC.



В основната среща на UFC 223, което се проведе на 7 април в Бруклин, Ню Йорк, Хабиб Нурмагомедов доминира Ал Якуинта през всичките 5 рунда и заслужено спечели златото на дивизията.



Видео от завръщането му в родния Дагестан, в което „Орела” бе посрещнат като национален герой, започва да набира голяма популярност. .@TeamKhabib speaks to his fans as he arrived at Uytash Airport in Makhachkala, Dagestan pic.twitter.com/0NxHP2XnXu — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) April 9, 2018 National folk dance performed by locals as @TeamKhabib arrives to Uytash airport in Makhachkala, Dagestan pic.twitter.com/Owc9kEWLrI — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) April 9, 2018 Вижте как новокоронясаният боец се радва на заслуженото тържество, което сънародниците му са организирали на летището. Вижте как новокоронясаният боец се радва на заслуженото тържество, което сънародниците му са организирали на летището.

