Бойни спортове Въоръжена атака срещу Флойд Мейуедър, има ранен 10 април 2018 | 01:14 - Обновена 0 0 0 0 1 A bodyguard for boxing champ Floyd Mayweather is recovering at an Atlanta hospital after being shot in the leg outside a hotel https://t.co/GsqCRPvnHA — CNN (@CNN) 9 април 2018 г. Полицията още няма яснота кои са нападателите и каква е причината за въоръжената атака. Смята се обаче, че тя не е случайна. Самият Флойд Мейуедър още не е дал показания, но предстои това да се случи. Floyd Mayweather Jnr in car targeted by gun man as boxing legend's bodyguard shot after night outhttps://t.co/55OUCUXoAG pic.twitter.com/TblN3mVxct — Mirror Sport (@MirrorSport) 9 април 2018 г. Присъствието на един от най-богатите спортисти в света в нощния клуб не е било тайна. Той промотира появата си чрез социалните медии, същото направиха и от заведението. Освен това, в интернет се появиха кадри от партито, на които се вижда как от компанията на Мейуедър се забавляват, като хвърлят пари във въздуха, а до тях има вана, пълна с бутилки шампанско.

Флойд изигра последния си мач през август миналата година, когато победи с технически нокаут ММА зевздата Конър Макгрегър. Двубоят донесе на Мейуедър 350 млн. долара. В цялата си професионална кариера той няма нито една загуба, а 27 от 50-те му победи са с нокаут. В последните седмици упорито се говори, че Милионера ще се завърне в спорта за мач по правилата на Смесените бойни изкуства. Той вече води преговори с президента на UFC Дейна Уайт.

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

